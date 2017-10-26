​Михаил Тарковский представит в Барнауле книгу "Вековечно"

31 октября в библиотеке им. Шишкова пройдет презентация книги лауреата Шукшинской литературной премии Михаила Тарковского: писатель представит публике сборник "Вековечно", ставший "Книгой года" в 2017 году.

Читателям края Тарковский прекрасно знаком: он несколько раз бывал в регионе. Например, в 2016 году на творческой встрече он познакомил публику с книгой "Избранное", принесшей ему Шукшинскую литературную премию.



Сейчас Михаил Александрович представит сборник "Вековечно". "Шишковка" занималась доиздательской подготовкой этой книги, и в сентябре текущего года получила за нее премию "Книга года" на межрегиональном конкурсе "Книга года: Сибирь-Евразия –2017".

В сборнике рассказов "Вековечно" автор рассказывает о "людях тайги": рыбаках, охотниках и их семьях и, конечно, о самой величественной енисейской тайге.

Встреча с писателем и поэтом начнется в 17:00 в конференц-зале библиотеки. Ведущим станет Сергей Мансков – декан факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии АлтГУ.

Справка

Михаил Тарковский родился в 1958 году в Москве в семье Марины Тарковской и кинорежиссёра Александра Витальевича Гордона. Внук поэта Арсения Тарковского, племянник режиссёра Андрея Тарковского.

Окончил Московский государственный педагогический институт имени В. И. Ленина по специальности «география и биология». Работал на Енисейской биостанции в Туруханском районе Красноярского края.

С 1986 года - штатный охотник, позже охотник-арендатор в селе Бахта Туруханского района. Женат на Татьяне Тарковской (Баймундузовой). Писал стихи, потом перешёл на прозу. Рассказы и повести публиковались в разных журналах.