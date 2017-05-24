​Много интересного кино. В Барнауле впервые пройдет Фестиваль экранизаций

27 мая краевая библиотека Шишкова примет I кино-литературный "Фестиваль экранизаций". Покажут любительские и студенческие игровые и документальные кинофильмы и устроят конкурс чтецов.

Проект придумали в Молодежном центре кинематографистов Алтая. Зрителям представят фильмы, в основу которых легли произведения классической и современной российской и зарубежной литературы, а также фильмы, рассказывающие о жизни и творчестве поэтов и писателей. Хронометраж – не более 20 минут.



Также здесь прочитают отрывки из литературных произведений (проза, поэзия, киносценарии), использованных в качестве основы для киноэкранизаций. Хронометраж выступления – не более 10 минут.

География участников не ограничилась Алтайским краем, в оргкомитет поступили заявки из Перми, Челябинска, Москвы. Уже определился и состав жюри фестиваля. В его составе известные в крае и за его пределами профессионалы: театральный режиссер и преподаватель АГИК Михаил Тумашов, писатель и телеведущий Владимир Токмаков, редактор барнаульских радиостанций и ведущий программ Сергей Зубчук, шеф-редактор ГТРК "Алтай" Василий Романов, кинорежиссер и директор фестиваля Андрей Есаулов, кинорежиссер и директор Молодежного центра кинематографистов Алтая Дмитрий Шарабарин.

Фестиваль начнется в 12:00 в конференц-зале "Шишковки". Вход свободный.