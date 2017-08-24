​Молодежный театр Алтая приглашает горожан на "разборки" с Чеховым

В сентябре МТА запустит новый проект "Читаем Чехова". Произведения классика прочитают актёры театра и главный режиссёр и автор проекта Денис Малютин, а затем вместе со зрителями рассказанные истории будут подробно анализировать и обсуждать.

Главная цель проекта - коммуникация с основными зрителями МТА - школьниками 8-9 классов. Первыми будут прочитаны рассказы Антона Чехова "Бумажник", "Загадочная натура", "Стража под стражей" и "Толстый и тонкий".



"Рассказы небольшие и написаны, в общем-то, в форме шутки, - говорит режиссёр. - Но у каждой истории есть мораль, поднимаются серьёзные нравственные темы. В процессе разбора хотелось бы услышать мнения детей на те вопросы, которые поднимает автор. Они актуальны по сей день. По сути это совместный спектакль. Наша задача - сделать зрителей соучастниками".

Читка будет похожа на аудиоспектакль. Она не предполагает полноценного театрального действия, хотя с развитием проекта это возможно.

У Малютина уже был опыт подобного проекта в Уссурийске, актёры выезжали в школы, читали классику и беседовали с детьми. По словам режиссёра, школьники все схватывают на лету, примеряют на себя все истории и с удовольствием рассуждают. МТА тоже готов делать выездные читки в школах, причем не только в Алтайском крае, но и в соседних регионах.

Актёры, по мнению режиссёра, должны быть максимально включены в материал и свободно в нём ориентироваться, так что сейчас в театре усиленно идут репетиции. В проекте заняты Дмитрий Борисов, Алексей Бурдыко, Евгения Кобзарь и Роман Чистяков.

В дальнейшем в проект планируют включить произведения Салтыкова-Щедрина, Гоголя, Достоевского. Некоторые истории, конечно, придётся сокращать, чтобы уложиться в часовой хрометраж представления, однако это постараются сделать без потери смысла и главных линий.

В театре надеются, что такие совместные разборы заинтересуют школьников и вызовут интерес к чтению. Кроме того, проект призван помочь учителям представить детям отечественную классическую литературу.

Премьера "Читаем Чехова" пройдёт 12-14 сентября.