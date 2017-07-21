​Молодые режиссёры со всей России представили свои будущие фильмы в Барнауле

В спорт-парке Алексея Смертина 19 июля прошел питчинг - презентация проектов молодых кинематографистов. Три часа будущие режиссёры и сценаристы защищали свои идеи перед компетентным жюри в области кино.

Участниками стали как начинающие режиссеры с дебютными проектами, так и опытные, за плечами которых работы, отмеченные призами кинофестивалей. По итогам первого этапа отбора сценарных заявок к участию были допущены лишь 10 конкурсантов, трое из которых барнаульцы, а также участники из Кемерово, Новосибирска и Москвы.



В жюри были продюсеры Алексей Петрухин, Елена Флягина, Альбина Нафигова и исполнительный директор Молодежного центра Союза кинематографистов РФ Дмитрий Якунин.

Режиссеры готовы снимать короткометражные триллеры, драмы, мелодрамы, семейные сериалы и полнометражные документальные фильмы, как, например, барнаулец Андрей Есаулов. Его будущий фильм "Такой футбол" расскажет историю о молодом человеке, в жизни которого в один миг все переворачивается с ног на голову – герой получает производственную травму и остается без ноги. Затем мы вновь знакомимся с ним спустя 30 лет. Фильм будет снят о реальных людях, об их историях и проблемах. Как отметило жюри, такой проект не может оставить равнодушным.

Сейчас Андрей находится на стадии разработки сценария, но ему необходима помощь профессионального сценариста. Также представили свои проекты наши земляки Наталья Балдина (фильм "Вера") и Анатолий Гейко ("Я помню тебя").

"Вера" расскажет о женщине-карьеристке, которая жертвует всем ради работы и не замечает ничего вокруг. Наталья рассказала, что в одной из главных ролей мечтает увидеть Жерара Депардье. Проект «Я помню тебя» позиционируется как полнометражный художественный фильм в жанре драмы.

Сейчас все участники находятся на разных стадиях разработки своих проектов. От написания сценария до уже вышедших на экран двух серий семейного сериала "Нити Шамбалы. Легенды Великого Алтая" режиссера Николая Иванова из Москвы. Как говорит сам режиссер, его проект - это фильм-сказка, который рассказывает о древних легендах шаманов и археологических открытиях ученых. Главные герои сериала, конечно же, дети - непрофессиональные актеры. На сегодняшний день выпущено четыре серии и проект продолжается.

Жюри давали ценные советы режиссёрам, исправляли ошибки в сценариях, предлагали новые варианты заголовков. Например, Наталье Балдиной предложили заменить нескольких героев и посоветовали "характерности" каждому из них. Анатолию Гейко жюри настоятельно порекомендовали закрутить сюжет в области конфликта, чтобы заинтересовать зрителя.

В завершении презентаций кинопроектов экспертное жюри подвело итоги и наградило всех участников дипломами и сертификатами. В питчинге победил проект "Помидоры" Юлии Волковой из Кемерова, которая теперь будет работать совместно с командой профессиональных режиссеров и сценаристов из Москвы. Андрей Есаулов с проектом "Такой футбол" получит помощь от команды профессионалов продюсера Елены Флягиной и поддержку от департамента культуры Алтайского края.

Текст: Светлана Васюченко.