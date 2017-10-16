​Московские актёры почитали по ролям пьесу барнаульского арт-критика

15 октября в культурном пространстве "Кислород" презентовали пьесу "Рыбанём" барнаульского арт-критика и драматурга Вадима Климова. На встрече актеры московского театра "Студия:Project" по ролям прочитали текст нового произведения.

Это пьеса о совершенно разных женщинах, которые находятся в необычном пространстве – на рыбалке. Они разные по возрасту, статусу, идеологиям и образу жизни. Люба – молодая пенсионерка без детей, которая только что потеряла мужа и осталась совсем одна. Ида в молодости привлекала мужчин, у нее было несколько браков, а сейчас ее трагедия в том, что сын не приезжает и не звонит ей. Баба Паша, закаленная жизнью, не брезгующая крепким словцом старушка.

Есть там и Мария – не Маша, а именно Мария – интеллигентная, начитанная и образованная, но очень закрытая и зацикленная, она буквально говорит цитатами. Пятая героиня – Ася, дочь Марии – беременная студентка, взбалмошная, порой жесткая и хамоватая.

Всех женщин роднит одно – они хотят счастья для себя и для всего Мира. Все они хотят, как в сказке, поймать "золотую рыбку" и разом решить проблемы Вселенной. И они идут на реку ловить щук. Время от времени в женские разговоры на берегу реки вступает заведующая клубом Рая, которая зовет петь и танцевать и обещает спасти их.

Идея пьесы возникла, когда Вадим Климов встретился с людьми из петрозаводского театра, и они попросили пьесу, где будет много женщин. Потом драматург решил поместить всех этих женщин в самое "неженское место" – на рыбалку. Получилась такая пьеса с вызывающим названием.

"Мне хотелось именно это слово вставить в название – не "Порыбачем", не "Рыбалка", а именно "Рыбанём", – говорит Вадим Климов. - Для меня это слово несет в себе особый акцент. Я написал пьесу за три недели, когда сам был на рыбалке на Телецом озере".



Пока Вадим Климов не знает, увидит ли пьесу на сцене широкая публика. По его словам, местные театры не хотят ставить произведения местных драматургов, да и в целом современные пьесы не жалуют, отдавая предпочтение классикам. Однако, автор "Рыбанём" пообещал, что покажет свой текст режиссёрам, и будет надеяться, что постановка все-таки осуществится.

"Моя пьеса о поисках женского счастья, – рассказывает Климов. – Это пьеса о женских разговорах, о переживаниях и заботах любой женщины. Я мужчина, я не знаю, о чем говорят женщины. О чем мужики говорят на рыбалке, я знаю – о рыбе! А вот женщины… Они хотят счастья для всех".



В пьесе есть прямой и ярко выраженный библейский подтекст. Ася – это Иисус, и мать у нее – Мария, а отец Иосиф, который все время молчит. Женщины ловят рыбу в окружении других героев – это отсылка к известному библейскому сюжету "Тайная Вечеря". А Раю не зря не зовут по полному имени – Раиса, она заведующая клубом Рая в прямом смысле.

Найти в пьесе другие смыслы можно, почитав произведение самостоятельно.

Текст и фото: Оксана Исакова.