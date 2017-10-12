​Московский театр покажет спектакль про Шукшина в Сростках и в Барнауле

Московский театр "Студия. Project" бесплатно покажет постановку "Шукшин. Один день из сельской жизни" в Сростках 16 октября. Об этом рассказала театровед и драматург Анастасия Мордвинова. После, 18 октября, с этим спектаклем актеры выступят на сцене барнаульской "Спички".

Спектакль поставлен по рассказам Василия Шукшина. В его сюжете писатель возвращается в родное село Сростки, чтобы повидать родных и друзей, и становится свидетелем и участником многочисленных событий, которые выведут из равновесия не только жителей села, но и самого героя. Режиссер Алексей Доронин в постановке передал юмористические и трогательные истории из жизни сельчан.



"Это наш подарок местным жителям, которые помогли нам в создании спектакля, - говорит Анастасия Мордвинова. - Позапрошлым летом, во время подготовки к этой постановке, ребята специально прилетали в Сростки за вдохновением. В итоге они увезли с собой не только актерские наблюдения, но и килограммы костюмов, реквизита... Возможно, в нашем "Шукшине" местная тётя Шура узнает свою юбку или платок".

Гастрольный тур негосударственного молодого театра "Студия. Project" в Алтайском крае продлится с 14 по 18 октября. В ходе большого сибирского тура творческий коллектив планирует выступить в Новосибирске и Кемерове.

На сцене барнаульской "Спички" 14, 15 и 18 октября молодой коллектив покажет пять ярких камерных спектаклей в постановке режиссеров Алексея Доронина, Артема Устинова и Евгения Балтина. Среди них "Фрекен Жюли", "Оглянись в гневе", "Дочка", "Дон Кихот" и "Шукшин. Один день из сельской жизни".

Справка

Студия. Project – это творческое объединение молодых актеров, режиссеров и драматургов из Москвы.

Фото: Aleksander Rossolovsky для www.teatrstudija.ru.

