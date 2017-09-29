​Московский театр "Студия.Project" покажет четыре спектакля на барнаульской "Спичке"

14 и 15 октября в Барнаул с гастролями приедет московский театр "Студия.Project". На сцене барнаульской теАRТральной площадке "Спичка" покажут четыре спектакля.

Студия.Project – это молодой коллектив, творческое объединение актеров, режиссеров, художников, драматургов, которые не боятся экспериментов на сцене и за ее пределами.

Этот театральный проект имеет самобытный сценический язык, использует классические методы и экспериментальный подход одновременно. В репертуаре есть и спектакли по классической драматургии, и постановки экспериментальной театральной формы, и волшебная детская сказка, а также постановки на основе современной драматургии и прозы.



Это театральный триллер, собранный из страхов и наваждений героини, которым однажды придет конец, лишь стоит только ей проснуться... Остается разобраться лишь в том, что мы называем сном, а что явью.



В центре сюжета трагичная любовь людей из разных социальных слоев. Красивая аристократка поддается порыву сердца и становится любовницей простолюдина Жана - слуги в отцовском доме. Этот порочный опрометчивый поступок сразу оборачивается против Фрекен Жюли.

Режиссеру Алексею Доронину удалось создать зыбкую грань между сном и реальностью, наваждением и происходящим в данный момент.

Этот образ во все времена вызывал разные толки... Группа защитников и хулителей этого персонажа решили вступить с Дон Кихотом в опасную игру, чтобы выяснить то, кто из них прав и кем всё же является Дон Кихот: сумасшедшим стариком, начитавшимся рыцарских романов, или мудрецом, за сумасбродствами которого скрываются прозорливые мысли о существе человека, о долге человека пред Всевышнем.

Исход игры не известен, ведь Дон Кихот здесь – более, чем плод фантазии Сервантеса – он не вымышленный, он – настоящий.

Двойной моноспектакль Надежды Лариной и Александра Туравинина по мотивам рассказа Захара Прилепина "Дочка" и пьесы Екатерины Гуземы "Вся правда о моем отце". Это страшная сказка со счастливым концом – современная история о всепоглощающем одиночестве и неизбежном торжестве любви.

Спектакль наделен психотерапевтическими свойствами, которые по многочисленным свидетельствам зрителей, могут снять детские травмы и помочь в решении проблем в личных отношениях.

Спектакль переносит зрителя в атмосферу бродвейского театра второй половины XX века, туда где молодые артисты в камерной обстановке разыгрывают социальную драму о любовном треугольнике.

Пьеса Джона Осборна "Оглянись во гневе" будет актуальна, покуда будут жить мужчины, заставляющие женщин снова и снова возвращаться к ним, не смотря на всю боль и безумие прошлых отношений.

Фото: www.teatrstudija.ru.