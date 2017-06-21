Музей "Как-Так?" приглашает на летние обзорные экскурсии, мастер-классы и научные шоу

Музей занимательных наук "Как-так?" приглашает горожан на летние обзорные экскурсии для индивидуальных посетителей: по средам, четвергам и пятницам в 12:00 и в 17:00, по выходным — в 11:00 и 14:00. Кроме того, уже на этих выходных барнаульцев ждут особенные мероприятия от музея.

В субботу 24 июня в 12:00 на мастер-классе "Интересная механика" от профессора Николя ребята узнают, что такое кинетическое йо-йо, собственноручно соберут вечный волчок, понаблюдают за движением монет в воронке и поучаствуют в других занимательных экспериментах. Рекомендуется для детей от 10 до 14 лет.

В воскресенье 25 июня в 13:00 у вас есть возможность создать настоящую анимационную игрушку на мастер-классе "Фенакистископ". Фенакистископ – это диск с прорезями и серией последовательных картинок, расположенных по кругу. Раскрутив диск, смотрите на него в зеркало и вы увидите как картинки оживают. Возьмите ножницы и лист картона и волшебство анимации оживёт в ваших руках.

Почему вода не проливается сквозь решето и бурлит без кипячения? Как рождается торнадо и почему длинный пакет надувается за один выдох? Как сварить мыльную кашу и создать водоворот? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете на шоу сумасшедшего профессора Николя "Школьная наука", которое состоится 25 июня в 15:00.

На шоу обязательна предварительная запись, билет на шоу приобретается отдельно. Дополнительную информацию о программах и стоимости билетов можно уточнить у администратора музея по указанным телефонам.

Музей занимательных наук "Как-так?"

Барнаул, проспект Ленина, 147в

Тел.: (3852) 357-500, 357-550, 222-745

https://vk.com/kaktak22

http://kaktak22.ru/

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