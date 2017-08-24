Музыка для ограбления. На экраны вышел заводной экшн "Малыш на драйве"

На этой неделе на российских экранах стартовал фильм «Малыш на драйве», снятый Эдгаром Райтом.

В международный прокат фильм вышел еще 28 июня, но до России докатился с опозданием в два месяца. Но в этом есть и свои плюсы. Фильм - не кот в мешке, он уже получил крайне высокие отзывы критиков и зрителей и может похвастаться отличной кассой (75 млн. долларов при бюджете в 34 млн.) и высокими рейтингами (94% свежести на Rotten Tomatoes, 8.2/10 на IMDb и 86% на Metacritic).



По сюжету молодой, но уже профессиональный водитель по прозвищу Малыш (Энсел Эльгорт) работает на грабителей, а именно увозит их с места преступления. Вся жизнь Малыша - это погони, перестрелки, адреналин и любимая музыка. Но однажды Малыш встречает девушку Дебору (Лили Джеймс), по уши влюбляется и задумывается о том, чтобы поменять свой незаконный образ жизни и отойти от дел. Криминальный босс Док (Кевин Спейси) не хочет так просто отпускать классного водителя. Он обещает Малышу свободу, стоит только провернуть последнее ограбление, заранее обреченное на провал и ставящее под угрозу жизнь и свободу Малыша.

Это новый проект британского режиссера Эдгара Райта, автора трилогии с Саймоном Пеггом и Ником Фростом «Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые» и «Армагеддец», а также недооцененной зрителями экранизации комикса «Скотт Пилигрим против всех».

Эдгар Райт - режиссер специфический и безумно талантливый. Он демонстрирует авторский и узнаваемый (даже слишком) почерк. Райт - мастер создавать визуальные комедии, хотя, по части диалогов и сценария с чеховскими ружьями он тоже кое-что умеет. Он может найти юмор в любой ситуации, показывает повседневные сцены с нового ракурса и приправляет это отличным английским юмором и агрессивным монтажом, не давая зрителю скучать даже в казалось бы безнадежных сценах.

Райт долгие годы вынашивал идею «Малыша на драйве». Он начал работу над сценарием в 1995 году, дописал к 2011 и только в 2017 проект был завершен. Но впервые он был использован при съемке клипа для британского дуэта Mint Royale.

Фильм носит название песни «Baby Driver» группы Simon&Garfunkel, и сама песня звучит во время титров. Райт в шутку назвал фильм частью трилогии Simon&Garfunkel вместе с работой Марка Уэбба «Единственный живой парень в Нью-Йорке».

Музыке в «Малыше на драйве» отведена отдельная роль. Главный герой в детстве попал в аварию и чтобы заглушить звон в ушах, он вынужден постоянно носить наушники, в которых звучат его любимые треки. Режиссер даже синхронизировал движения персонажей с музыкой, делая ее, таким образом, полноправным участником действия.

Райт говорил, что автомобильные погони снимались практически без использования хромакея, все маневры сняты вживую. Режиссер боявшийся потерять связь с актерами и оператором, ездил в машине с камерой, а не в отдельной как обычно.

В фильме есть отсылки к трилогии «Назад в будущее». В одном из интервью режиссер рассказал, что на номерном знаке одной из машин указана дата премьеры его будущего фильма.



Смотреть «Малыша на драйве» стоит тем, кому пришлись по вкусу предыдущие работы Эдгара Райта и тем, кто не против потратить чуть меньше двух часов на просмотр качественного, небанального и стильного экшен-триллера.

Текст: Анастасия Гамаюнова

Фото: kinopoisk.ru.