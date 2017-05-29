На барнаульском ипподроме открыли летний беговой сезон

28 мая лучшие лошади Сибири под управлением профессиональных наездников показали всю свою мощь, грацию и спортивную подготовку. На дорожках ипподрома разыграли традиционные призы: "Весенний" (для лошадей орловской породы старшего возраста) и "Первомайский" (для лошадей призовых пород старшего возраста).

В первый день нового сезона состоялось 11 заездов. Участники прошли дистанцию в 1600 метров. В программу соревнований, помимо заездов и скачек, входили показательные выступления спортсменов - конников и воспитанников пони - клуба. Маленькие зрители могли покататься на пони под руководством опытных инструкторов ипподрома.

Круиз, Клубника, Кокетка, Император Сибири – лошади удивляли не только своими кличками, но и резвостью и мощностью. Зрители с большим интересом следили за каждым из одиннадцати заездов. Аплодисменты были подарены каждому победителю. А после финиша болельщики шли к тотализатору, проверить свои ставки на лошадей.



Текст и фото: Дарья Мальцева.