На Барнаульском ипподроме проведут праздник орловских рысаков

Большой праздник орловских рысаков проведут 16 июля на Барнаульском ипподроме. В нем примут участие лучшие лошади орловской рысистой породы Сибири.

Ровно 110 лет назад купец Винокуров основал в Алтайском крае конный завод, разводящий лошадей орловской рысистой породы. В честь этого события на ипподроме проведут розыгрыш Больших орловских призов. Зрители смогут увидеть лучших в Сибири орловских рысаков, которые поборются за самые престижные награды в мире орловского коннозаводства – в Призе Барса (орловское «Дерби»), Призе Ковбоя и Призе Пиона.

В перерывах между заездами зрителей ждет разнообразная развлекательная программа: показательные выступления спортсменов-конников краевой детско-юношеской школы, воспитанников «Пони-клуба» и вокально-театральных казачьих коллективов Алтая.