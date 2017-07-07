​Мрачные тени. На большие экраны выйдет отечественный мистический триллер про Николая Гоголя

Одна из самых загадочных и мистических литературных фигур - Николай Васильевич Гоголь - стал персонажем сериала ТВ-3. Однако, прежде чем выпускать телепроект, продюсеры решили показать его на большом экране. Фильм "Гоголь. Начало" выйдет 31 августа и станет первым в саге о таинственном писателе.

Действия фильма разворачиваются в 1829 году, когда юный Николай Гоголь служит судебным писарем в канцелярии Его Императорского Величества. Он начинает "пописывать", но считает, что абсолютно бездарен и поэтому сжигает все, что написал. Вскоре он знакомится со знаменитым следователем Яковом Петровичем Гуро, который направляется из Петербурга на окраину империи, чтобы разобраться в жутких и таинственных событиях. Гоголь уговаривает Гуро взять его с собой, и вот сыщик и его помощник прибывают в загадочную Диканьку, где Гоголю предстоит вступить в схватку с нечистой силой и написать одну из самых удивительных книг русской литературы.



Большинство сюжетных переплетений были взяты из сборника "Вечера на хуторе близ Диканьки", остальные придуманы так, что максимально приближены к "гоголевскому духу". Съемки "Гоголя" проходили на площадках "Ленфильма". Он станет первым российским сериалом, который выйдет в широкий прокат премьеры в эфире. Для показа в кино восьмисерийный сезон будет разбит на четыре фильма.

Судя по трейлеру, картина вышла весьма готической. Творческие метания героя доводят его до сумасшествия, тому немало способствует и обилие всякой нечисти, которая существует то ли в реальности, то ли только в воспаленном воображении писателя. В комментариях к трейлеру пользователи сравнили "Гоголя" с "Сонной лощиной" Тима Бёртона. По крайней мере, визуально, они действительно похожи.

Гоголя сыграет Александр Петров, а Гуро - Олег Меньшиков, который нечасто радует поклонников съемками в сериалах. Их двоих вместе можно было видеть в блокбастере Федора Бондарчука "Притяжение". Помимо них, в фильме полно звезд - Евгений Стычкин, Артем Ткаченко, Таисия Вилкова, Ян Цапник, Сергей Бадюк.

Режиссер, 29-летний Егор Баранов, известен зрителям по фильмам "Соловей-разбойник", "Саранча", "Иерей-сан: исповедь самурая" и сериалу "Фарца". Продюсером сериала стал Александр Цекало.