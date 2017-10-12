На большой барнаульской парковке открыли автокинотеатр

В Барнауле можно посмотреть кино не выходя из машины. На парковке у "Техно-Маркета" на пр. Космонавтов открыли автокинотеатр "Улица кино".

Хорошее и любимое кино автомобилисты смотрят на баннере 5х9 метров. Для этого нужен автомобиль и радиоприемник, способный работать на частоте, на которой транслируется звук. На парковке может разместиться до 80-100 машин.



Билет продадут при въезде на парковку. Он стоит 250 рублей за одну машину, независимо от того, сколько людей будет в ней находиться.

"Фильмы мы выбираем сами, - говорит директор кинотеатра Евгений Зайков. - Спрашиваем у других автокинотеатров в Омске, Новосибирске, Москве. И, конечно, спрашиваем у посетителей. Так что в нашем кинотеатре есть возможность заказать кино".

"Улица кино" работает каждый день с 20:30. В субботу, 14 октября, в 20:30 здесь покажут культовый "Карты, деньги, два ствола" в гоблинском переводе, а в 22:30 начнется триллер "И гаснет свет". В воскресенье, 15 октября, в 20:30 будет "Волк с Уолл-стрит". Евгений Зайков говорит, что любителей романтической атмосферы и посиделок в машине пока немного, но любой показ состоится независимо от того, сколько машин приедет, кино покажут хоть для 10 автомобилей, хоть для одного.

Познакомиться с репертуаром "Улицы кино" и узнать другие новости можно здесь.