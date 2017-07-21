​На главной площади Барнаула устроят праздник массового пения

30 июля в 12:00 на площади Советов музыкальная школа для взрослых "Виртуозы" организует большой концерт "Я люблю своих друзей!"

На главной сцене концерта в этот день выступят лучшие исполнители школы, а также барнаульская рок-н-ролльная формация Redrollers.



Организаторы обещают розыгрыш подарков и сертификатов от партнеров и совместное исполнение любимой горожанами песни. Какой именно, пока неизвестно. Проголосовать можно Вконтакте. Сейчас в опросе лидирует "Районы, кварталы" от группы "Звери". Две других - "Кто ты?" группы "Градусы" и "Прованс" певицы Ёлки. Прийти на площадь и спеть может каждый, независимо от вокальных данных.

На концерте пройдет презентация нового музыкального проекта школы - HOBBY ХОР. С сентября встречи любительского хора будут проходить регулярно.