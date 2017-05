​На музыкальный фестиваль Because of the Beatles на Алтай приедет официальный трибьют

1 июля в Алтайском крае пройдет музыкальный фестиваль Because of the Beatles. В четвертый раз на территории турзоны "Бирюзовая Катунь" соберутся музыкальные коллективы из разных городов страны. Главными гостями станут "двойники" The Beatles — московская группа The BeatLove, сообщает "Алтайтурцентр".

В этом году фестиваль начнется в 17:00. Здесь выступят группы "Ракета" и "ШтрихКот" из Новосибирска, Palm Beach 04 из Горно-Алтайска, Redrollers и "Мы" из Барнаула.



На площадке "Битлз-лэнд" организуют тематические фотозоны, где гости фестиваля смогут сфотографироваться с ростовыми куклами The Beatles и поучаствовать в конкурсах. IV Музыкальный фестиваль Because of the Beatles пройдет под девизом «Вперед, в 60-е!», поэтому гости могут одеться в соответствующем стиле.

Напомним, в этом году на "Бирюзовой Катуни" открыли парк Джона Леннона. В турзоне есть и другие арт-объекты, посвященные знаменитой музыкальной группе. Например, знаменитые очки Леннона размером 1,5 на 3,5 метра с автографом.

Подробнее познакомиться с группами-участниками фестиваля и узнать все подробности, можно на страницах Because of the Beatles Вконтакте, Facebook, Instagram.

Справка

Музыкальный фестиваль Because of the Beatles впервые провели в 2014 году, когда на «Бирюзовой Катуни» установили первый в мире мраморный памятник Джону Леннону скульптора Владимира Войчишина.