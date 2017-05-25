​На открытии олимпийской недели в Барнауле выступят лауреаты "Золотого граммофона"

26 мая в Барнауле откроется традиционная летняя олимпийская неделя. На открытии выступит группа "Интонация".

Группа Интонация (In2Nation) – это два молодых хитмейкера Денис Гладкий и Александр Новиков. Ребята - авторы саундтрека к популярному телесериалу "Молодёжка". В Барнаул они приедут впервые с получасовой программой из лучших песен. Своим концертом ребята завершат праздничную церемонию открытия летней городской олимпийской недели во Дворце зрелищ и спорта.



В олимпиаде районы города будут соревноваться за звание чемпионов по 10 видам спорта. Среди них волейбол, баскетбол, футбол, легкая атлетика, бокс, спортивное ориентирование, гиревой спорт, настольный теннис, шахматы, армреслинг. Помимо звездных музыкантов на открытии выступят алтайские спортсмены: гимнасты, акробаты, черлидеры. Ожидают и представителей олимпийской сборной России по биатлону.

Посмотреть спортивное шоу может каждый желающий, вход свободный. Начало в 16:00.

Алена Давыдова.