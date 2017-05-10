​На соревнования гимнасток в Барнауле приезжала чемпионка мира Маргарита Мамун

Крупные традиционные соревнования по художественной гимнастике «Динамо-детям» открылись в Барнауле 5 мая в спортивном центре «Эланс». Они посвящены 80-летию образования Алтайского края. В качестве почётной гостьи состязаний пригласили олимпийскую чемпионку по гимнастике Маргариту Мамун.

Главным судьёй стала заслуженный тренер России Елена Арайс.



В гала-концерте спортсменки выступали под живое пение. В завершение концерта была проведена фото и автограф-сессия с Маргаритой Мамун. По словам организаторов, в этом году количество участников достигло рекордной цифры – 1100. Гимнастки соревновались три дня подряд.

Текст и фото: Екатерина Шлыкова.