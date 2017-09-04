На ТНТ начинается новый сезон популярного сериала "Ольга"

Сегодня, 4 сентября в 20:00 на ТНТ начинается новый сезон сериала "Ольга". Жизнь у героини не налаживается. Ольга снова проводит лето в душной Москве вместо того, чтобы отправиться на недельку в турецкий all inclusive.

Она по-прежнему по утрам спешит на работу в салон красоты, на очередной сеанс педикюра. После работы бежит в сетевой супермаркет, чтобы закупиться товарами по акции и принести добычу в дом, где ее ждет большая, голодная и непутевая семья.



Во-первых, двое детей от двух разных браков, которых она продолжает воспитывать в привычной манере "Я консерватории не заканчивала, но если чего — пюпитр оторву".

Во-вторых, отец, пенсионер-бездельник-алкоголик, бывший футболист, соблюдающий режим завязки-развязки: "Уже третьи сутки держусь, даже фломастеры не нюхал". А с некоторых пор в их доме поселился Гриша. Простой рязанский парень, работает водителем катафалка и по собственному заявлению — будущий муж Ольги.

Еще в квартире ошивается парень дочери Андрей и сестра Ольги Лена. От этих двух персонажей тоже никакой помощи, сплошные убытки, поэтому за ними постоянно приходится приглядывать.

Вот такой неподъемный груз ежедневно ложится на хрупкие плечи Ольги. Такое по силе только настоящей русской женщине, матери-героине, способной останавливать на скаку коней прямо посреди горящей избы.

В новом сезоне ситкома "Ольга":





Старшая дочь вот-вот родит, а ее парень загремит в полицию за мошенничество. Дело передадут старшему следователю, который положил свой полицейский глаз на Ольгу и уже придумал как решить проблему.

Отец Ольги больше не пропивает последние деньги, окружающие, в его присутствии, не дышат перегаром, а сам он всегда в отличном настроении. Правда при этом он получит новую необычную зависимость.

Гриша со своей бабушкой постоянно влезают в дела Ольги и учат жизни. Молодой (все-таки младше Ольги на 12 лет) человек уже не просто регулярно подкатывает к подъезду на своем катафалке, а застолбил постоянное место на парковке возле ее дома. Он собирается жениться на Ольге и завести детей. Только Ольгу он об этом забыл спросить.

Проблем много, но Ольга обязательно со всем справится. Потому что других вариантов нет.

"Если честно, то волнение, как будто у нас стартует не второй сезон, а премьера, - говорит Яна Троянова, исполнительница главной роли в сериале «Ольга». - Хотя при этом есть уверенность в том, что новый сезон получился сильнее. Во всяком случае по сюжету он точно глубже. Линия моей героини стала более драматичной. Но как бы не складывались события, Ольга всегда должна быть сильной и делать выбор в пользу семьи. И пусть ради этого ей даже приходится переступать через себя".

Фото: пресс-служба ТНТ.