22 мая в 21:00 на ТНТ начинается новый сезон сериала "Полицейский с Рублёвки". Теперь Гриша Измайлов станет начальником оперов, Мухич - начальником следствия, а возглавлять весь отдел будет подполковник Яковлев. Радость после новых назначений была бы безграничной, если бы работать им пришлось в сытой Барвихе, а не в обычном московском районе Бескудниково.

Старые уазики вместо "кайенов", стены, не видевшие ремонта, живущие на одну зарплату сотрудники ОМВД "Бескудниково". В такие невыносимые условия попадает Григорий Измайлов и лакшери-копы с Рублевки. Грише Измайлову порежут колеса на его новеньком "ягуаре", Яковлеву испоганят салон авто, даже безобидному Мухичу достанется от завистников. Но у Гриши Измайлова родится оригинальная идея, благодаря которой раз и навсегда прекратится беспредел бескудниковских коллег.



Сопровождать Гришу в его московской ссылке будет бывшая элитная проститутка Кристина. В новом сезоне она раскроется в нескольких новых амплуа: Гриша Измайлов получит в ее лице любимую женщину, подруга Алена - прекрасного бизнес-партнера для своего нового дела, а Мухич - мудрого наставника, который будет подыскивать ему девушку для серьезных и длительных отношений.

Начальника отдела Яковлева замучает бессонница, а в редкие минуты сна будут одолевать кошмары. Нервы ни к черту, на работе - ад, который возглавит предводитель тьмы - Гриша Измайлов. Вернувшийся из Суворовского училища сын подкинет проблем, представив отцу свою новую любовь. Естественно, здесь не обойдется без участия опера Измайлова.

Сестренка Ника захочет познакомить брата Гришу со своим новым парнем. Но чем обернется тихий семейный ужин, будет ли он вообще тихим и какое впечатление на капитана Измайлова произведет молодой человек - об этом в новом сезоне киносериала.

Уже в первом эпизоде чрезвычайно изумленный Мухич примет заявление о краже 3500 рублей и передаст дело начальнику следственного отдела Грише Измайлову. И как настойчиво Мухич ни отмахивался от работы, даже предлагал потерпевшей 3500 из собственного кармана, та отказывалась забирать заявление. Следователю Мухичу, который никогда не пользовался зарплатной картой, совершенно невдомек, что такие ничтожные суммы могут служить поводом для подачи заявления.

В сериал добавили новый конфликт. Полицейские попадают в бедный район, и здесь им нужно по-настоящему работать. Если в Барвихе они просто дурачились, то здесь людям, что называется, в натуре плохо.

Фото: пресс-служба ТНТ.