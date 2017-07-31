​На ТНТ начинается новый сезон сериала "СашаТаня"

Сегодня, 31 июля, в 20:00 на ТНТ стартует новый сезон сериала "СашаТаня". По сюжету Саша Сергеев освободился от офисного рабства и ушел в вынужденный декрет.

Денег в семье нет, помощь папы-олигарха Саша по-прежнему игнорирует, а кушать хочется. В том числе и сотрудникам банка, в котором семья Сергеевых взяла ипотеку. В этой ситуации Таня принимает волевое решение и выходит на работу. Мужское достоинство Саши в опасности, каблук жены становится еще больше и тяжелее, а новые обязанности превращают Сергеева в домохозяйку, и Саша постепенно уступает место главы семьи своей жене.



В новом сезоне мы узнаем, станет ли Саша пузатым иждивенцем или достойно преодолеет испытание, получится ли из Тани бизнесвумен, какая вредная привычка появится у Саши во время безработицы, куда Сергеевы отдадут единственного сына - в карате или на бальные танцы, кого Саша и Таня возьмут в качестве няни, как подсадить мужа на вегетарианскую диету и многое другое.

"Отношения Саши и Тани растут. Эмоционально и психологически. Духовно, - говорит исполнительница главной роли Валентина Рубцова. На них по-прежнему давит ипотека - забыть это никак нельзя, и отпечаток на жизнь она накладывает. Но их любовь крепнет, несмотря ни на что, и растет вместе с ними. Их любви в новом сезоне исполнится уже лет пять или шесть. Все замечательно! Житейские нюансы тоже присутствуют в их жизни, без этого никуда. Будут и смешные моменты, и трогательные, и связанные с ребенком. Будет интересно!"

Фото: пресс-служба ТНТ.