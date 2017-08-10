​На ТНТ начинается первое юмористическое шоу про русскую попсу

10 августа, в четверг, на ТНТ стартует новое и единственное в своем роде комедийно-музыкальное шоу — "Студия СОЮЗ".

Теперь каждый четверг в 21.00 звезды ТНТ будут меряться музыкальностью, Для этого каждый четверг им придется погружаться в мир изощренной русской эстрады, и только юмор и самоирония помогут им выстоять в этой схватке.



По словам Вячеслава Дусмухаметова, генерального продюсера ТНТ, проект не имеет аналогов на российском телевидении. Шоу объединяет несколько жанров: юмористический, музыкальный и импровизационный, а его главная цель — вместе посмеяться над абсурдностью русской попсы.

Своими знаниями русской попсы, не жалея ушей своих (и зрительских), каждый четверг в шоу "Студия СОЮЗ" будут меряться приглашенные в шоу звезды, а помогать им будут шесть постоянных ведущих. Обладатели самого стойкого иммунитета к диким текстам и безумным рифмам будут провозглашены самыми музыкальными участниками проекта.

Фото: пресс-служба ТНТ.