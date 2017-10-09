​На ТНТ начинается новый сезон сериала "Физрук"

Сегодня, 9 октября, ТНТ запускает новый сезон сериала "Физрук". Фоме предстоит познакомится со своим биологическим отцом - художественным руководителем железногорского драматического театра Эрнестом Шиловским.

Железногорск - классическая русская провинция, не богатая, но уютная и знакомая. Здесь и коррумпированные чиновники, и низкие зарплаты, и плохие дороги - привычный набор общероссийских проблем, одна из которых - противостояние драматического театра и местной администрации, в лице худрука Эрнеста Шиловского и зам мэра Горыжникова. Шиловский весь в долгах, а местные власти претендуют на здание театра, чтобы перестроить его под торговый центр.

Фома знакомится с отцом - немного странным, совершенно непохожим на него человеком, и принимает Эрнеста Петровича со всеми его недостатками и проблемами. Он остается в Железногорске, и будет спасать местный театр, а заодно наведет в городе свой порядок.

Роль отца главного героя сыграл народный артист России Виктор Сухоруков. "Почему я в "Физруке"? Мне посулили такой оригинальный подход! Абсолютно новый сюжет, - говорит Сухоруков. - Режиссер Игорь Волошин был отмечен Балабановым. И когда он предложил мне сотрудничать, я понимал, что это не мой формат. Да и сериалы в последнее время меня не радовали. Но решился. Меня завлек персонаж.

Эрнест Петрович - одиозная фигура. Звездун! Режиссер и величина нашего времени. Когда команда сценаристов предложила мне почитать серии, мне сразу понравилось. Это моя история! Творческий человек, депрессивный, мечтающий о полете, призах и «Золотой маске». И вдруг в его жизни появляется человек, который говорит: "Я твой сын".

Здесь есть, что сыграть. Я получил огромное наслаждение, работая в сериале. А какой там финал!"

Смотрите "Физрука" по будням в 20:00.

Фото: пресс-служба ТНТ.