На ТНТ4 покажут шоу Big Russian Boss

Большой Русский Босс покорил интернет и теперь идет в телевизор. Телеканал ТНТ4 покажет одно из самых успешных шоу российского интернета - Big Russian Boss Show.

В эфир войдут адаптированные для телевидения выпуски с Елкой, Ольгой Бузовой, Тимуром Каргиновым, Дмитрием Маликовым, группой Дискотека Авария и Serebro, а премьера одной из серий состоится в тот же день, что и в сети. Получасовое шоу будет идти ночью с 30 октября по 5 ноября.



Big Russian Boss - комедийный образ брутального хама. У своих гостей он спрашивает то, что стесняются спросить другие, а отсутствие официального тона превращает каждый выпуск в непредсказуемую беседу с взаимным троллингом. Так жестко разговаривать с гостями не позволят себе другие популярные интервьюеры. Шоу Босса - это жанр абсурдного интервью.

"Если рассматривать интервью как произведения искусства, то Big Russian Boss Show - это черный квадрат. Псевдо-концептуальный сюрреализм среди всех трёпов со знаменитостями", - говорит директор ТНТ4 Гавриил Гордеев.

Хриплый бородатый великан в короне и цветной шубе, Босс изначально завоевал популярность рэп-треками, в которых описывал свою богатую жизнь. Позже он запустил в интернете свое шоу. На российском телевидении подобное шоу появляется впервые. "Кто-то же должен поднимать Россию с колен. Начну с телевидения, конкретно - с ТНТ4", - говорит о своем шоу сам Big Russian Boss.

Премьера шоу Большого Русского Босса 30 октября в 01:00 на ТНТ4.

Фото: пресс-служба ТНТ4.