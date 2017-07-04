На ТНТ возвращается шоу "Не спать"

7 июля в 22:00 ТНТ запускает новый сезон комедийного шоу "Не спать!"

В первом выпуске постоянные члены жюри Тимур Батрутдинов и Вадим Галыгин в компании Екатерины Варнавы выяснят, кто из комиков достоин получить за свои шутки 80 тыс. рублей, а кому пока рано соваться во взрослый юмор.



Напомним, чтобы вступить в игру, перед началом своего выступления восемь участников обязаны скинуть по 10 тысяч рублей, из которых и формируется общий банк.

Вдоволь нашутившись в первом туре, оставшиеся в игре комики ждут вынесения приговора. По новым правилам, каждый из членов жюри может выбрать только одного финалиста или вообще отказаться от этого права. Кто из участников уйдет домой ни с чем и снова будет отказывать себе во всем, чтобы наскрести десяточку на следующую игру, а кто сорвет куш и сможет всю неделю кутить без передышки? Их судьбу решат рефери в финальной схватке программы.

Сергей Гореликов, ведущий:

"На этот раз у нас много нового! Во-первых, это яркая студия, которая заиграла всеми цветами радуги. Во-вторых, новые яркие юмористы и уже любимые всеми практически готовые артисты, сделавшие себе имя в нашем шоу. Всем зрителям ТНТ я советую высыпаться заранее, чтобы каждую пятницу в 22:00 не спать".

В новом сезоне за 80 тыс. рублей будут бороться: дуэт «Шастун и Макар» (Антон уже знаком зрителям по шоу «Импровизация»), финалисты «Comedy Баттла» Чехов и Кукота, Сергеич, хип-хоп дуэт «Здорова», гений инфографики Иван Ястребов, талантливые музыканты Рамис и Вова, трио «Марсы» и многие другие.

В жюри, помимо Тимура Батрутдинова и Вадима Галыгина, появятся: Ёлка, Глюк'oZa, Тина Канделаки, Ольга Серябкина, Евгений Савин и Марина Кравец.

Фото: пресс-служба ТНТ.