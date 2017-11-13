​На ТВ-3 начался второй сезон сериала "Чернобыль. Зона отчуждения"

10 ноября на ТВ-3 стартовал второй сезон сериала «Чернобыль. Зона отчуждения"

События начинаются в альтернативной реальности, созданной в стилистике ретрофутуризма, где СССР не распался, а стал главной мировой сверхдержавой, флагманом передовых технологий и законодателем мод. Героям – Паше, Лёхе, Насте, Ане и Гоше – предстоит также отправиться в США.



"Чернобыль 2. Зона отчуждения" стал первым российским сериалом, снятым в Голливуде с участием популярных американских актёров, задействованных в таких крупных голливудских проектах, как "Форсаж", "Маллхоланд драйв", "Игра престолов", "Американская история ужасов", "Секретные материалы", "Скорая помощь", "Звёздный путь" и других.

Каждая из серий второго сезона представляет собой отдельный жанр. Элементы фильма-катастрофы, боевика, мистического триллера, ретро-драмы последовательно вплетаются в повествование, пока главные герои ищут способы предотвратить ещё одну ядерную катастрофу.

Шведского специалиста Андерса Банке, снимавшего первый сезон, в режиссёрском кресле сменил Павел Костомаров, создатель второго сезона сериала "Закон каменных джунглей", известный документалист и оператор большого кино, обладатель премии Берлинского международного кинофестиваля.

Телеведущая, модель и певица Ольга Бузова сыграла в сериале диктора новостей "Первого образовательного канала ТНТ". Мир сериала очень похож на наш, он населён теми же медийными лицами, но привычные элементы нашей реальности изменены, и Ольга Бузова в мире второго сезона "Чернобыля" – строгий новостной диктор.

Известный участник лейбла Black Star рэпер L’One записал семь оригинальных треков, которые вошли в саундтрек, изданный отдельным релизом. Это авторская фантазия на тему советских хитов "Эхо любви", "Мир не прост", "Прекрасное далеко", "Ветер перемен", "Там, где клён шумит", "Трус не играет в хоккей", "Погоня за счастьем". Песню "Эхо любви" рэпер исполняет вместе с певицей Варварой Визбор, внучкой Юрия Визбора. В треке "Там, где клён шумит" также звучит голос вокалиста Billy’s Band Билли Новика. А композицию "Хоккеисты" L'One прочитал вместе со своим давним компаньоном, рэпером и битмейкером Nel.

"Чернобыль 2. Зона отчуждения" состоит из 8 серий протяженностью 48 минут каждая. Это кинолента вошла в тройку финалистов премии ТЭФИ-2015 в номинации "Лучший телевизионный сериал".

Фото: ТВ-3.