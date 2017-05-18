Накануне премьеры. ​8 фильмов о "чудо-женщинах", изменивших мировую историю

Меньше двух недель осталось до премьеры супергеройского фильма "Чудо-женщина", он выйдет на экраны 1 июня. Картина основана на одноимённом комиксе издательства DC Comics, который появился в 1941 году, и станет четвёртым фильмом расширенной вселенной DC после "Отряда самоубийц". Это история амазонки, которая живет на райском острове, но однажды идет на войну в "большой мир". "Афиша.Алтапресс" составила свой список киношных "чудо-женщин". Прекрасный пол - не значит слабый. Мы выбрали картины о красивых и сильных дамах, вошедших в историю.

Коко до Шанель (2009)



Габриэль Шанель перевернула историю моды. Она впервые осмелилась надеть на женщину мужской костюм, а маленькое черное платье и сумка на цепочке и сегодня считаются верхом элегантности и стиля. Но какой была жизнь известного дизайнера до того, как ее начали узнавать под именем Коко? Фильм стоит посмотреть еще и потому, что главную роль исполняет неподражаемая Одри Тоту.





Железная леди (2011)

Фильм о женщине, вершившей историю Великобритании более 10 лет. Маргарет Тэтчер - первая женщина, занявшая пост премьер-министра Великобритании. Ее всегда интересовала политика, еще девушкой она всерьез намеревалась работать в парламенте. И мечта сбылась, несмотря на то, что окружающие и не думали слушать, о чем им говорит девушка. Ради достижения цели ей пришлось работать над голосом и полностью изменить стиль. Но труднее всего лидеру страны оказалось отойти от дел. Картина получила две премии "Оскар": лучшая женская роль (Мерил Стрип), лучший грим (Мэрис Лэнгэн).





Жизнь в розовом цвете (2007)

Далеко не все знают, что жизнь французской иконы музыки Эдит Пиаф вовсе не была "розовой". До шести лет она была слепой, росла в нищете. Маленькой Эдит приходилось петь на улицах, тогда мир впервые услышал ее голос. В юности – работа в кабаре, первый успех и ужасная трагедия: у певицы умер ребенок. Большие потрясения не сломили силу духа Эдит. Из трущоб Парижа она поднялась до лучших концертных залов мира. Но известность принесла новые испытания и искушения. Это еще один "оскароносец": Марион Котийяр, исполнительница главной роли, получила статуэтку за лучшую женскую роль.





Диана: история любви (2013)

Через несколько лет после расставания с принцем Чарльзом самая известная женщина своего времени принцесса Диана забывает о личной жизни и посвящает себя общественной деятельности. Но вскоре встречает любовь всей жизни. В одной из лондонских больниц судьба сводит ее с кардиохирургом. Трагичная история показывает, через какую бурю ненависти пришлось пройти "принцессе людских сердец".





Эрин Брокович (2000)

Картина о правозащитнице и матери троих детей. Эрин борется за права жителей Хинкли, штата Калифорния против крупной корпорации, которая загрязняет грунтовые воды химикатами, вызывающими онкологию. В результате судебных тяжб сотни людей получили компенсации от нарушавшей их права компании. Интересно, что реальная Эрин Брокович тоже снялась в фильме. Она сыграла эпизодическую роль официантки, а вот Джулия Робертс, исполнившая роль правозащитницы, получила "Оскара".





Золотой век (2007)

Фильм рассказывает о жизни королевы Англии и Ирландии Елизаветы I. Время ее правления стало "золотым веком" государства. Но быть одной, пусть и на троне, тяжело. Верным ли было решение "выйти замуж за Англию"? Тем более что на пути королевы встречается пират Уолтер Рэли.





Битва за Севастополь (2015)

Слоган кинокартины "Женщина, изменившая ход истории" напоминает о роли легендарной женщины-снайпера из СССР Людмилы Павличенко в открытии второго фронта в Европе в годы Второй мировой войны. В Чикаго Людмила Павличенко произнесла свои знаменитые слова: "Мне двадцать пять лет. На фронте я уже успела уничтожить триста девять фашистских захватчиков. Не кажется ли вам, джентльмены, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной?!"







Жанна д’Арк (1999)

История 19-летней девушки, которая командовала двумя отрядами в Столетней войне. Ей удалось освободить Орлеан после четырехдневного кровопролитного боя. Весть о ее подвигах распространилась по всей стране. Простой народ превозносил ее, а солдаты готовы были следовать за ней, отдавая жизнь за страну и веру. Благодаря Жанне д'Арк, Карл VII получил корону, но, невзирая на это, предал свою спасительницу. Орлеанская дева предстала перед церковным судом, который приговорил ее к смертной казни.



Софья Кондратьева.