​Наш фруктовый сад. В Барнауле готовятся к премьере спектакля "Чипполино"

Детская школа-студия Молодежного театра Алтая готовит премьеру. 28 мая на малой сцене покажут детскую сказку "Чиполлино" - она станет первой самостоятельной постановкой юных актеров. О том, как создавали детский спектакль, "Афише.Алтапресс" рассказал режиссер Владимир Филимонов.

- Владимир Николаевич, детских сказок много, почему вы взяли "Чиполлино"?



- На самом деле, все просто. Понимаете, каким бы фруктом ты ни был в жизни, прежде всего ты должен стать хорошим человеком. Это тема и сказки, и нашего спектакля, и она всегда для всех актуальна. И с задачей детской театральной студии перекликается. Мы тоже хотим из ребят вырастить, прежде всего, хороших людей.

- С актерами детской школы студии вы познакомились на репетициях спектакля?

- Нет, эта встреча уже вторая. Познакомились на спектакле "Сокровища капитана Флинта". Почему то захотелось немножко с ними похулиганить и сделать из них разбойников -пиратов. Получилось! А после получил приглашение театра что-нибудь с ребятишками сотворить самостоятельно, уже без участия взрослых актеров.

- А с кем вам, как режиссеру, работать проще? С детьми или всё-таки со взрослыми, опытными актерами?

- Есть театральная поговорка, что артисты - те же дети, поэтому разницы, если честно, немного. Очевидно, что взрослые уже подготовленные, большинство из них - актёры или режиссёры по образованию. А для ребят это только школа. В то же время дети остаются детьми. За три часа репетиций они "утомляются" и просят перерыв, но при этом начинают визжать и прыгать.

- Знаете, как говорят, не можешь победить - присоединись. Не пробовали?

- Еще как пробовал! Репетиции у нас вечерние, порой прихожу уставший, вареный, иногда не в очень хорошем настроении, а с ними начинаю заниматься и завожусь. Начинаю с ними и скакать, и кувыркаться, и ухожу здоровым. Постоянно им говорю: вот видите, вы умеете, оказывается, хулиганить. На сцене тоже надо хулиганить, только по-хорошему.

- В новом спектакле похулиганить удалось?

- Удалось. Например, сделали "Огородный рэп", про него уже легенды слагают! На современную обработку арии Фигаро наложили текст. Читаем рэп о том, как хорошо овощам жить в огороде, особенно если их поливают!

- Спектакль можно назвать музыкальным?

- Да, музыки очень много, и поют ребята сами, вживую. Поскольку комедия итальянская про итальянские овощи и фрукты, мы решили набрать музыку, которая создала бы атмосферу и национальный колорит. У нас звучит и "О, мое солнце", и "Мама миа", и "Вернись в Соренто". Но естественно с нашим "огородным" текстом. Нам особенно нравится финал - бабочка поет о дружбе, любви и витаминах на мотив одной из песен Тины Тернер.

- Много таких оригинальных режиссерских ходов?

- Много, включая костюмы. Их шили мастера театра. Все дети смотрят рекламу. Когда решили ставить «Чиполлино», наши юные актеры сами начали идеи предлагать, то и дело звучало "а помните, как в рекламе?". Вот и стали делать нечто похожее, чтобы все фрукты и овощи были узнаваемы.

- Спектакль покажут на малой сцене. Это потому, что на основную ребятам еще рано?

- Нет, у нас просто была идея сделать площадной театр, спектакль в стиле комедии дель арте, а для этого нужно захватить все пространство и заставить зрителей общаться с актерами. На этой площадке удобнее.

- Как режиссер, можете оценить спектакль? Всё ли получилось?

- Мне кажется, получилось очень забавно, интересно, но главное, что ребятишки играют с удовольствием! Понимаете, у всех с рождения заложен талант. По умолчанию кто-то гений, у кого-то просто много способностей, кто-то отлично обучаем. И вот наше дело талант этот открыть.

Текст и фото: Алена Давыдова.