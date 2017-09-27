Названы самые успешные российские фильмы 2017 года

Глава государственной компании "Роскино" Екатерина Мцитуридзе назвала список отечественных фильмов, наиболее востребованных за рубежом, пишет ИА REGNUM.

Среди зарубежных дистрибьюторов наибольшей популярностью пользуются "Время первых", "Притяжение", "Викинг", и "Невеста". Также Мцитуридзе сообщила, что хорошо продается картина Андрея Звягинцева "Нелюбовь", однако отметила, что это единичный пример успешного независимого проекта.



Сценарий основан на известной истории полета космического корабля "Восход-2" в 1965 году. Алексей Леонов тогда стал первым впервые в открытый космос, а корабль благополучно приземлился. Официальная хроника говорила о том, что советский космонавт Алексей Леонов вышел в открытое космическое пространство и без происшествий вернулся в корабль. Однако на самом дела эти 5 метров до шлюза стали самыми мучительными. Кино показывает невероятную волю к жизни Леонова (Евгений Миронов) и его напарника, командира Павла Беляева (Константин Хабенский).

Режиссёром картины стал Дмитрий Киселёв, ученик Тимура Бекмамбетова. Гарантом исторической достоверности драмы стали специалисты космической отрасли, которые принимали участие в запуске "Восхода-2", а основным консультантом проекта выступил сам Алексей Архипович Леонов.

Работу над визуальными эффектами в фильме координировал один из лучших мировых специалистов в области 3D, стереографер Мэтью Блют, который работал в фильмах "Транформеры: Эпоха истребления", "Планета обезьян: Революция" и "Сталинград".

Притяжение



Федор Бондарчук планировал продюсировать проект, но так увлекся, что сам взялся за постановку. Ему удалось собрать звездную команду – в фильме снялись Сергей Гарман, Олег Меньшиков, Ирина Старшенбаум, Алексей Петров.

В съемках фильма задействовали отечественную военную технику: БТРы, вертолеты, роботы, беспилотники и даже тяжелый авианесущий ракетный крейсер "Адмирал Кузнецов".

По сюжету над Москвой сбит неопознанный объект внеземного происхождения. Большая часть Чертанова оцеплена, к месту крушения стягиваются представители силовых структур, решается вопрос об эвакуации местных жителей. Специальная комиссия пытается вступить в контакт с «гостями». Все это происходит на фоне любви двух молодых людей, которая, впрочем, претерпевает сложности.

Благодаря продажам прав на ленту за границу, перекрывшим немалый бюджет, фильм окупился еще до выхода в прокат

Викинг



Действие фильма происходит в раннем Средневековье. Правящий род в раздоре. Вина за случайную смерть брата легла на Великого Князя. По закону мстить ему должен младший брат - бастард. За отказ убивать он заплатит всем, что у него было, потому что «для мира нужно больше мечей, чем для войны». В ролях: Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов, Игорь Петренко, Андрей Смоляков, Владимир Епифанцев, Александра Бортич, Кирилл Плетнёв, Александр Устюгов.

Подготовка к работе над фильмом длилась шесть лет, начиная с 2009 года. Впервые историческая драма имеет две версии с разными возрастными ограничениями: 12+ и 18+ - для семейного просмотра и для тех, кто любит жестче.

Главными историческими консультантами кинокартины стали доктор исторических наук Владимир Петрухин и доктор филологических наук Фёдор Успенский.

Права на фильм проданы в более чем 60 стран мира.

Невеста



После свадьбы Настя уговаривает мужа взять её с собой к его родственникам, которые живут в маленьком, почти заброшенном городке. Но скоро начинает сожалеть. Семья Вани хочет провести таинственный свадебный обряд по своим традициям, и Настю начинают пугать страшные сны и непонятные предчувствия. Попытка понять что происходит, приводит девушку к жуткой находке - шкатулке с фотографиями мертвых людей. Картину Святослава Подгаевского особо не ждали и даже критиковали, однако она стала одним из лучших отечественных хорроров.

Как отметила глава "Роскино", российские фильмы охотно берут в прокат компании Франции, Германии, Китая. Среди регионов выделяются Восточная Европа, Балтика и Ближний Восток. Пока еще не освоены рынки Северной Америки и Канады.

В 2016 году сумма продаж российских картин составила $ 19,6 млн.