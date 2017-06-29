​Нелюбовь. 10 фильмов, где нет места романтике

Фильмов о любви снято много. Но что делать, если душа к романтическим чувствам не лежит. Представляем подборку кинолент для тех, кто устал от амурных повествований и хочет чего-то более жесткого.

Спасти рядового Райана





Этот культовый фильм Стивена Спилберга наверняка тронет сердце даже непрошибаемого зрителя. По сюжету, женщине приходят три письма с фронта, в которых сообщается, что ее сыновья погибли. И только последний, Джеймс Райан, по-прежнему выполняет отеческий долг. Чтобы предотвратить его гибель и отправить домой к матери, капитан Джон Миллер с восьмью солдатами отправляется искать Райана в тыл врага. Однако поиски лежат через «все круги ада», и перед Миллером встает судьбоносный вопрос: спасти одного или погибнуть нескольким?

Режиссёр Стивен Спилберг. США, 1998.

План побега



Почитателей Сильвестра Сталлоне, Арнольда Шварценеггера и других «крепких орешков» обрадует этот замысловатый фильм. Потрясающе зрелищные сцены не дадут уйти от экрана, и картина будет держать зрителя в напряжении до самого конца. В центре сюжета (вернее внутри камеры для заключенных) первоклассный специалист по системам безопасности Рэй Бреслин. Кто-то решил надолго упрятать его в самую высокотехнологичную тюрьму. Фишка в том, что эта система безопасности создана самим Рэем.

Режиссёр Микаэль Хофстрём. США, 2013.

Луна 2112



Сэм провел три года на Луне в одиночестве, если не считать говорящего робота Герти. Он любит пофилософствовать на досуге и следит за работой станции по добыче редкого газа. Сэм тоскует по земной цивилизации, своему уютном дому и семье. А когда приходит время возвращаться на Землю, он встречает сменщика, до кончика ногтей похожего на него. Или это и есть он сам, а его жизнь – сплошной сон? И не было никогда ни дома, ни семьи?

Режиссёр Дункан Джонс. Великобритания, 2009.

Сотовый



В мире, где у каждого есть мобильный телефон, эта вещь стала обыденностью. А что, если от него зависит твоя жизнь? Героиня фильма Джессика отчаянно набирает номера в надежде рассказать, что ее кто-то запер на чердаке. С каждым звонком заряд аккумулятора становится все меньше, и сотовый вот-вот выключиться. Но за несколько часов до этого Джессика успевает крикнуть первому, кому дозвонилась, что ее похитили. Хватит ли у него времени и сообразительности, чтобы спасти несчастную женщину.

Режиссёр Дэвид Р. Эллис. США, Германия, 2004.

Не угаснет надежда



Рассекать волны Индийского океана на собственной яхте – воистину мечта. Но она рушится в одночасье, когда судно морского волка в исполнении великолепнейшего Роберта Рэдфорда сталкивается с дрейфующим контейнером. Оставшись без связи наедине с водной стихией, пробитым «корытом» и заканчивающимся провиантом, моряк вынужден выживать ради тех, кто остался на берегу.

Режиссёр Джей Си Чендор. США, 2013.

Против солнца



Как и в предыдущем фильме, это история о выживании. На этот раз в водах Тихого океана терпит крушение самолет ВВС США. Три пилота, оставшись в живых, перебираются на спасательный плот и, отражая нападение акул, уверенно плывут к берегу. Но хватит ли им сил догрести – ведь помимо хищных рыб их преследует неотступный голод.

Режиссёр Брайан Питер Фальк. США, 2014.

127 часов



Еще один фильм про человека, оказавшегося в западне. Скалолаз-любитель решает в одиночку покорить горные тропы, но неожиданно оказывается в ловушке. Почти отставив надежду спастись, он проводит 127 часов без еды и питья, отсчитывая последние дни жизни. Но, может, чудо все-таки существует? Или нет? Фильм основан на реальных событиях.

Режиссёр Дэнни Бойл. США, 2010.

Экзамен



Одна из американских корпораций объявляет набор сотрудников. Кандидаты попадают в закрытую комнату с партами, у них есть листок бумаги и карандаш, и им нужно ответить всего на один вопрос. Восемь человек в погоне за прибыльным местом работы готовы растерзать друг другу глотки. Впечатление усиливается тем, что все происходит в одном и том же закрытом помещении, в реальном времени.

Режиссёр: Стюарт Хэзелдайн. Великобритания, 2009.

Замерзшая река



Оставив моральные принципы и прельстившись легкими деньгами, две женщины отправляются по замерзшим водам реки Святого Лаврентия. Они матери-одиночки с копеейчным заработком, так что пошли на этот шаг не от лёгкой жизни. Их разные и в то же время похожие судьбы сближают несчастных между собой, но путь к взаимопониманию непрост. Ведь одна – американка, а другая – из индейского племени могавков.

Режиссёр Кортни Хант. США, 2008.

Они продают даже дождь



Это фильм о фильме. Съемочная группа приезжает в боливийский город Кочабамба, чтобы сделать ленту о Христофоре Колумбе. Но есть одно «но»: в городе идет война за воду между местными и приезжими разных национальностей. Режиссер фильма Себастьян вовлекает в массовку местных жителей, которые постоянно выходят на демонстрации. Себастьяну не нравится, что его массовка участвует в протестах, но он ничего не может поделать. Съемки затягиваются, а потом и вовсе рискуют сорваться.

Режиссёр Исиар Больяин. Испания, Мексика, Франция, 2010.

Фото: www.kinopoisk.ru.

Аркадий Шабалин.