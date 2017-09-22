​Новые маги и ведьмы. На ТНТ начинается 18 сезон "Битвы экстрасенсов"

В субботу, 23 сентября, на ТНТ начинается 18 сезон самого мистического проекта ТНТ "Битва экстрасенсов".

Для этих людей не было неожиданностью появление IPhone Х, они знают, что произойдет в ближайшее время с криптовалютой, когда выйдет замуж Ольга Бузова и кто станет Президентом РФ в 2018 году. Сильнейшие ясновидящие, маги, экстрасенсы, колдуны и ведьмы примут участие в новом сезоне. "Битву" будут показывать каждую субботу в 20:00 на ТНТ.

Начало сезона стало испытанием не только для экстрасенсов, но и для съемочной группы. Во время первого отборочного раунда на поляне творилось что-то странное и даже страшное. Экстрасенсы применяли свои способности друг против друга и в буквальном смысле кидались на своих соперников. Кто с ножницами, чтобы отрезать клок волос для обряда, а кто и с ритуальными ножами. Позднее выяснилось, что парк, в котором собрались экстрасенсы, граничит с территорией кладбища.

Во время съемок первых серий сезона на одном из испытаний прямо в кадре прорвало крышу, в павильон хлынула вода, и съемочной группе пришлось прервать работу. Техники в панике разбирали световые приборы.



"Как относиться к такому началу сезона, и что нам ждать дальше, мы не понимаем, - говорит Мария Шайкевич, продюсер "Битвы экстрасенсов". - Возможно, это всего лишь совпадения. А возможно, проклятья, которые насылали на нас все 10 лет обиженные участники, наконец, начали действовать? С уверенность можно сказать одно - такого начала сезона у нас никогда еще не было".

Кастинг в шоу традиционно собирает самых необычных и невероятных людей. Ежегодно претенденты на участие в проекте проявляют максимум фантазии, чтобы привлечь внимание продюсеров. И этот год не стал исключением. На кастинг пришел молодой человек, прошедший войну. Еще один участник - потомок Аланских магов, родом из Владикавказа, - признался, что когда учился в медицинском институте, при учебном вскрытии тел в морге, услышал голоса их душ, и с тех пор имеет связь с миром мертвых.

Пришла и интересная пара экстрасенсов - брат с сестрой, которые работают совместно. Девочка была нежеланным ребенком, и мать отказалась от нее. Когда она выросла, стала работать гинекологом, и слышала голоса еще не рождённых детей. После этого стала убеждать женщин не делать аборт.

Большим удивлением для собравшихся на кастинге стало появление победителя 14-го сезона "Битвы" Александра Шепса, который пришел представить эзотерическому сообществу свою ученицу. Правда, многим показалось, что на ученицу медиум глядел вовсе не как магический наставник, а скорее, как кавалер.

С каждым годом география шоу расширяется. В этом году впервые кастинги проекта прошли далеко за пределами РФ: весной людей с экстрасенсорными способностями искали в Ереване. На первое отборочное испытание приехало много иностранцев: индус Ашок Раджа, ведьма из Португалии Марина Зуева, финалисты эстонской "Битвы" Ану Пакха и Елена Кондра. Была женщина из Германии, которая живет по соседству с участницей 14-сезона фрау Роттер.

К старым ведущим испытаний очень хотят присоединиться несколько новых, из числа знаменитых поклонников "Битвы", но пока они стоят в очереди.

Фото: пресс-служба ТНТ.