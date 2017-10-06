​О чем будет сериал "Улица" на ТНТ

Сериал "Улица" - это новый эксперимент канала ТНТ, который невозможно вписать в рамки определенного жанра. Здесь есть все и для всех. Реалити, комедия, драма и мелодрама, классическая мыльная опера, и даже триллер.

"Улица" - это история жителей одной из улиц спального района большого города. Школьники и студенты, домохозяйки и продавцы, олигархи и простые рабочие - здесь встретятся более 30 персонажей разного возраста и социального статуса, у каждого из них своя история.



В большой вселенной "Улицы" нет главных и второстепенных героев, здесь есть бурная жизнь с ее радостями, горестями, казусами, страхами, любовными переживаниями и трагедиями. Это история про всех нас и наших соседей.

Антон Зайцев, продюсер:

Мы постарались создать проект, который будет интересен всем. И тем, кто застал классическое мыло в стиле "Богатые тоже плачут", и тем, кто любит "Физрука" и "Реальных пацанов", и тем, кто смотрит "Дом-2". За первые 20 серий зритель влюбится в героев. Каждый из героев проекта раскроется с разных сторон, главные персонажи уйдут на второй план, а на первый выйдут те, кто долгое время был в тени.

Для создателей проекта это и сценарный эксперимент, и производственный. Например, в каждую серию мы будем «вклеивать» актуальные события дня, чтобы сделать "Улицу" еще более реальной. Мы планируем вывести героев проекта в реальный мир посредством соцсетей. Таким образом, зритель будет абсолютно вовлечен в реальность, которая, по сути, придумана.

"Улица" снимается в специально выстроенном павильоне. Но здесь все как в самом настоящем городе: подъезды, машины, квартиры, обстановка в комнатах и даже вода из-под крана бежит по водопроводным трубам. Героев много, но, чтобы сразу не заблудиться на незнакомой пока "Улице", стоит поближе познакомиться с некоторыми ее жителями.

История начинается с переломного момента в судьбе одного из героев. Строительный менеджер Андрей Никольский вместе с семьей живет в престижном районе. Но Андрей теряет работу, и теперь семья возвращается в квартиру родителей Андрея в старый спальный район.

Влад - самый обычный сосед и новый друг Андрея - честный, добрый, отзывчивый. Простой работяга. Тайно вздыхает по Татьяне, соседке Андрея со второго этажа. Она, в свою очередь, заменит жене Андрея Любе гламурных подружек.

Еще будет Ксюша и ее Кабан. Не настоящий, а некто Кирилл Кабанов, дерзкий чувак на крутой тачке.

На этой же улице живет Ирка - забавная, но немного странная. Подцепила в московском клубе какого-то парня по имени Марат и хочет за него замуж. Но этот Марат - птица не ее полета. Вот Дэн, администратор качалки, - это ее.

Катя еще со времен школы она влюблена в своего учителя Стаса - редкостного козла. У него жена, дети, но он никогда не прочь порезвиться. А за самой Катей бегает сотрудник полиции Соколов. Никакого криминала, только чувства. С другой стороны, и у Соколова тоже есть девушка. Короче, все сложно.

Но сложнее всего обстоят дела с любовью у Аллы, хозяйки салона красоты. Она живет с Васей, который младше ее на 15 лет! Всем очевидно, что он альфонс.

Аня. Мать одиночка — воспитывает троих детей, старшему из которых Юрке уже тринадцать. С деньгами тяжело.

А еще есть Валера, Виталя, Боря, Костя… Виталя уже три года с Юлькой, которая ходит с Женькой, запавшей на Борю. А тот вздыхает по тайке из массажного салона Шини. Местная красавица Лаура тоже никак жизнь не устроит, а тут еще Тамара Павловна, Иркина мама, Саша из аптеки, Ангелина с Костей, опять Виталя и Вахрушева из элитного района. Короче, про всех сразу не расскажешь.

"Улицу" покажут в будние дни в 19:30.

Фото: пресс-служба ТНТ.