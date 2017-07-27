Офисным красавицам Барнаула предлагают выиграть миллион рублей

12 августа в Барнауле пройдет кастинг Всероссийского конкурса красоты "Мисс Офис". Офисных красавиц из Алтайского края приглашают принять участие в масштабном конкурсе и побороться за главный приз, который составит миллион рублей.

Бизнес-сообщество России выбирает самую деловую и красивую девушку уже восемь лет. Финал конкурса "Мисс Офис" – ежегодное деловое событие, проходящее на лучших площадках Москвы, где офисные красавицы из всех регионов России представляют себя и свою компанию.



Среди участниц конкурса "Мисс Офис" сотрудницы компаний Газпром, Государственная Дума, Сбербанк России, Microsoft, Coca-Cola», Росгосстрах, Банк ВТБ 24, Билайн, Банк Открытие, РЖД, Оборонэнерго, Audi, МТС и многих других.

В жюри конкурса – руководители крупнейших компаний России, политики, известные актеры, телеведущие, спортсмены, модельеры. В финале участницы демонстрируют не только внешние данные, но и интеллектуальные и творческие способности. Помимо главного приза в миллион рублей в финале конкурса разыгрывают путевки за границу и по России, модные гаджеты, ювелирные украшения, дизайнерские наряды, программы в лучших спа-центрах, наборы элитных косметических линий и другие призы.

К участию в Конкурсе "Мисс Офис – 2017" приглашаются: очаровательные девушки в возрасте от 18 до 30 лет, работающие в офисе и проживающие на территории РФ. Семейное положение и наличие детей не имеют значения. Принять участие в Конкурсе красоты могут сотрудницы всех офисных профессий: менеджеры, юристы, бухгалтеры, руководящий состав.

Кастинг пройдет в 15:00 в ТРЦ "Весна". Телефон для справок: +7 931 311 5583. Отправить заявку можно на сайте конкурса.