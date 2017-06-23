Охлобыстин, Хабенский и сеанс под открытым небом: что ждёт гостей Шукшинского кинофестиваля

В Алтайском крае опубликовали предварительную программу XIX Шукшинского кинофестиваля. Участников ждут фильмы Анны Матисон, Марии Баскаковой и Ивана Охлобыстина, Алены Давыдовой, Сергея Соловьева и Виктора Мережко. Кроме того, новинкой фестиваля в этом году станет кинопоказ в спорт-парке Алексея Смертина.

Как сообщают в управлении по культуре и архивному делу, фестиваль откроется 18 июля в краевом театре драмы. В 18:00 почетные гости и участники кинофестиваля пройдут по "красной дорожке" и поучаствуют в автограф-сессии. Затем на основной сцене начнется церемония открытия кинофорума.

В этом году на Всероссийском Шукшинском кинофестивале будут две конкурсные программы. В основную (полнометражные художественные фильмы) войдут 11 картин. В их числе фильм "После тебя" режиссера Анны Матисон с участием Сергея Безрукова, социальная драма "Птица" режиссера Марии Баскаковой с участием Ивана Охлобыстина, военная драма "Иван" режиссера Алены Давыдовой, "Время первых" режиссера Дмитрия Кисилева с участием Евгения Миронова и Константина Хабенского, картина "КЕ-ДЫ" режиссера Сергея Соловьева и др. Афишу основной конкурсной программы составила московский киновед Ирина Измайлова.

После церемонии открытия кинофестиваля в театре драмы покажут фильм режиссера и председателя жюри фестиваля Виктора Мережко. В интервью Metro Виктор Мережко рассказал о своей картине: "Фильм «Не ждали» — это история современная, драматическая. Хотя она и выдуманная, но основана на многочисленных фактах, которые были в нашей жизни, да и, чего греха таить, нередко случаются и сейчас…". Главные роли исполнили Евгений Князев и Олег Басилашвили. Оператор-постановщик проекта – Иван Багаев.

19 июля в 19:00 в спорт-парке Алексея Смертина состоится конкурсный показ короткометражных фильмов. В афишу включили около 20 работ, выбранных из 100 заявок разных регионов России и стран зарубежья.

Ева Коваленко