О любовниках и паровозах: на экраны выходит эпичная экранизация Анны Карениной

Месяц назад завершился показ сериала Карена Шахназарова "Анна Каренина", а сейчас эта история выходит на большом экране. С 8 июня в кинотеатрах можно посмотреть вариацию на тему толстовских страстей - "Анна Каренина. История Вронского".

Действие фильма разворачивается в 1904 год, во время русско-японской войны, в Маньчжурии. Начальник российского военного госпиталя Сергей Каренин (Кирилл Гребенщиков), узнает, что раненый офицер, которого он оперирует, тот самый граф Вронский (Максим Матвеев), который погубил его мать, Анну Каренину (Елизавета Боярская). Каренин идёт к Вронскому и задаёт вопрос, который мучил его всю жизнь: что заставило его мать переступить черту? Граф Вронский соглашается поведать историю своей трагической любви к Анне. Он переосмысливает трагедию и если не оправдывает, то пробует простить себя.



Съемки проходили в трех местах. В Крыму "воевали", в Москве вальсировали, а в Туле расположили усадьбу Карениных. Специально для фильма воссоздали старинные интерьеры, построили китайскую деревню, использовали мосфильмовский реквизит. Многое пришлось делать самим, так как часть предметов уже примелькалась в других кинолентах.

Продюсер "Анны Карениной" Антон Златопольский вспоминает, что в первом историческом павильоне "Мосфильма" были построены декорации для бального зала и театра, и в этих огромных помещениях вообще не было света: "Мы действительно снимали при свечах. Думаю, не исключено, что это первый сериал (фильм) постсоветского периода, снятый с таким объемом декораций. Для съемок были изготовлены специальные свечи, которые могли гореть по восемь часов".

Что до актерского состава, то здесь, что называется, беспроигрышный вариант. Елизавета Боярская блестяще отыгрывает героиню Толстого. Грациозная осанка, томный голос, манера держаться - она как будто сама сошла со страниц романа, чтобы показать настоящую светскую даму потомкам. Ее любовник Вронский, которого играет супруг Боярской Максим Матвеев, предстает перед нами классически благородным и мужественным. Даже для массовки брали не всех желающих: как оказалось, не каждый может "вписаться" в антураж XIX века.

Интересно, что в фильме отсутствует линия Левина и Кити, поэтому все внимание зрителя сосредоточено на взаимоотношениях счастливых и одновременно несчастных любовников. Режиссер несколько ускоряет события, показывая лишь основные эпизоды, однако при этом фильм не выглядит скучным пересказом.



Во-первых, Карен Шахназаров продляет действие романа в будущее, показывая, каким стал Сергей Каренин. Во-вторых, в повествование о трагедии вплетены символические кадры. Например, время от времени появляется китайская девочка как аллегория вины Вронского перед их с Анной дочерью. Или Каренина садится в черную карету, запряженную черными лошадьми. В-третьих, есть просто потрясающие сцены: это и выход Карениной в свет, и раненый офицер за несколько секунд до ампутации, и, наконец, Вронский над телом мертвой Анны. Весь этот психологизм, как натянутая струна, рискует вот-вот порваться, но Шахназаров умело продолжает повествование. Надо смотреть.

Аркадий Шабалин.