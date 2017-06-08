​Организатор Dance walking в Барнауле рассказал, зачем люди танцуют на улицах города

10 июня барнаульцев пригласили на танцевальную прогулку. Надеть наушники, включить музыку и гулять по улицам города пританцовывая - такие флешмобы все чаще проводят по всей стране. О том, как стать участником необычной прогулки в Барнауле и как научиться танцам, рассказал организатор движения Dance walking Александра Пятков.

- Александр, вы не боитесь казаться странным? Все-таки не каждый может надеть наушники и танцевать на оживленной улице.



- На самом деле, действительно, в первый раз это было непросто для каждого из нас. На первой прогулке нас было 14 человек. По ходу мы поняли, что это очень естественно, что это не является каким-то супероригинальным флешмобом. Так можно просто жить: включить музыку и нести радость себе и людям.

- Существует стереотип, что танцевальные прогулки - это для тех, у кого с хореографией все отлично. Так ли это, и как быть тем, кто не умеет танцевать?

- Такое мнение ошибочно. Здесь главное - просто двигаться под музыку. Это как на дискотеке, на танцполе же все двигаются, просто чтобы получать удовольствие.

- То есть каких-то определенных движений нет?

- Нет никаких регламентированных движений, все спонтанно, интуитивно. Никто тебе не скажет, что ты как-то не правильно двигаешься. Делай что хочешь! Будешь ли ты шевелить только одним пальцем левой ноги или прыгать бешеным образом и на руки вставать - это совершенно личное дело каждого участника, его восприятие себя и мира. Главное - получать удовольствие.

- Удовольствие - единственная цель таких прогулок?

- Вообще, если копнуть глубже, есть такой метод - танцевально-двигательная терапия, это психологический тренинг. Он направлен на то, чтобы раскрыться. Движения идут изнутри. Изначально мы говорим о том, что нужно просто следовать импульсам своего тела. С такой установкой тело словно развязывается, чувствует свободу, движение идет в каждом суставчике. А когда вы расслаблены, раскованы, вы начинаете получать удовольствие ото всех движений и от любой музыки.

- Музыка на всех одна?

- Да, плейлист составляем заранее. Скачиваем. В день прогулки совершенно синхронно включаем и начинаем двигаться, получается, что вся прогулка идет в одном ритме. Кстати плейлист на 10 июня уже составляем. В нашей группе есть обсуждение, можете и сами принять участие в выборе.

- Насколько я знаю, в Барнауле такая прогулка проводилась всего один раз. Как на это решились, кто предложил идею?

- Да, в первый раз на танцевальную прогулку мы вышли в Музейную ночь. Сделали кольцо мимо шести музеев. А вообще зародилось это движение в Нью-Йорке, его придумал журналист Бен Аарон, у нас в России впервые люди вышли на такую прогулку ровно три года назад в Москве.

- На достигнутом вы решили не останавливаться?

- Да, ведь на самом деле количество человек не важно. Гулять танцуя можно хоть в одиночку, хоть группой из трех человек, хоть целыми толпами. Просто хочется, чтобы наше общество было гуманнее, чтобы на улицах и площадях было больше интересных явлений, которые в радость, чтобы на улицах и площадях мастер-классы проводили, выставки под открытым небом, делали киноклубы на крышах, как, например, в Питере. Танцевальные прогулки - наш первый шаг к этому.

Все желающие могут присоединиться к dance walking в субботу, 10 июня, в 19:00. Адрес сбора: пр. Ленина 54.

Текст: Алена Давыдова

Фото: vk.com/dwbrn