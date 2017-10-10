​Питерские поэты феерично почитали стихи в барнаульском баре

8 ноября на площадке бара "Эльбрус" выступили поэты из Санкт-Петербурга, Астрахани и Барнаула.

Зрителей ждали лучшие тексты поэтов из трех городов. Рома Гонза погрузил публику в меланхоличную романтику Петербурга, Антон Володин рассказал о жизни на астраханских окраинах, барнаульские поэты Артем Красилов и Михаил Максимов поведали о любви в Барнауле. Тур "Вольность" удался во всех смыслах.



Кроме стихов ребята рассказывали истории из собственной жизни, случаи, после которых будущие поэты поняли, что поэзия - это единственное, что их интересует. Диалог между публикой и ораторами удался. В баре была по-настоящему дружеская атмосфера. А под занавес вечера Антон и Рома устроили импровизированный поэтический баттл.

Тур "Вольность" пройдет в 15 городах России. Рома Гонза и Антон Володин после выступления в Барнауле отправятся в Омск. "У нас в Питере существует группировка поэтов – мы назвали ее "Вольность". Организовал ее я, Рома, Александр Троицкий и Ирины Волынская – все эти люди авторы стихов и наши хорошие друзья, – рассказывает Антон Володин. – Это совсем не финансовая история. Тур "Вольность" для нас – это поиск новых историй, погоня за вдохновением, "поэтическийный туризм". Барнаул нам очень понравился, хотя мы не видели еще всех красот города. Если судить по вечеру, то хочу сказать что люди мне понравились. Публика очень вдумчивая и внимательная, а отдача вообще на высшем уровне".



Стихи барнаульских поэтов очень похожи на стихи петербуржцев и по форме и по содержанию, и это стало открытием для гастролеров. Приедут ли Рома и Антон в Барнаул еще раз пока неизвестно, но сказали, что очень хотят вернуться. А вот наши, барнаульские поэты часто выступают на подобных вечерах в барах и арт-пространствах, так что услышать и увидеть их может каждый. Следите за Афишей.

Текст и фото: Оксана Исакова

Видео: altapress.ru