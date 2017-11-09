Плесень и липовый мёд. В Барнауле выставили плакаты о Революции со всего мира

В "Республике ИЗО" открыли выставку "1917–2017". Международный проект посвятили юбилею Великой октябрьской революции.

Эту глобальную плакатную акцию задумал и воплотил дизайнер и член жюри Московского международного биеннале графического дизайна "Золотая пчела" Сергей Серов. Он попросил дизайнеров во всем мире графически оценить события столетней давности и организовал открытый конкурс.



В условиях конкурса не было ничего идеологического. Его тема была обозначена только цифрами "1917-2017", а палитра - только тремя красками: черной, красной и белой. В итоге из более 2000 плакатов Серов отобрал 500. И теперь в разных городах и странах их выставляют "частями": галереи сами решают, сколько и каких работ развесить в залах. Проект один, но выставки везде уникальны.

В пространстве "Республики ИЗО" расположились 100 плакатов от 79 авторов из 21 страны мира. Кураторы галереи решили вписать их в открывшуюся недавно выставку "50+", где собраны произведения самодеятельных авторов почтенного возраста. Так среди натюрмортов с цветами и котятами появился, например, Ленин-зомби.

Дизайнеры "поиграли" с серпом и молотом, пулями, крестами, булыжниками, кровью, звездами и самими датами в разных начертаниях. Оценки революционных событий неоднозначны: одни авторы считают революцию благом, другие трагедией, третьи феерично иронизируют по поводу событий Великого Октября.

Конечно, одним из основных героев стал Ленин - в виде плесени, в очках виртуальной реальности, делающий селфи, с крестом и без креста, выложенный в профиль камнями Сваровски.

Любой плакат на выставке можно купить за 400 рублей. Экспозиция открыта до 3 декабря, а потом отправится в Бийск.

Текст: Надежда Тиунова

Фото: Анна Зайкова.