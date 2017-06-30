По дороге на фестиваль "ВотЭтно" в Барнауле выступила фолк-группа "X-Pipes"

Новосибирские музыканты – группа "X-Pipes" – в ходе поездки на ежегодный фестиваль "ВОТЭТНО" в Горном Алтае 29 июня спели для барнаульцев.

"X-Pipes" – профессиональный этно-проект, который дарит своим поклонникам "мощные фолк-роковые гимны и просветленное постмодернистское настроение". Группа известна авторским взглядом на скандинавский, британский, балканский и русский фолк, а также мировые хиты классической, рок и поп-музыки, исполняемые на необычных музыкальных инструментах.



5 музыкантов "XPipes" используют на своих выступлениях уникальные инструменты. Мультиинструменталисты извлекают звуки из волынок, кларнета, флейты, бас-гитары и баяна. В их арсенале есть жалейка, вистл, пианика, шафар и укулеле. В репертуаре «XPipes» и заводной фолк, и нордические мелодии, рок-музыку музыканты переплетают с кельтскими звуками флейты.

"Танцевать категорически разрешается, а ещё хлопать и вести себя так, как вам хочется!" – объявили со сцены исполнители, и зрители, действительно, отрывались по полной. Шумные аплодисменты, весёлые ирландские танцы и страстное танго подбадривали "Х-Pipes" на протяжении всего концерта в Рок-пабе.

"Мы два года мечтали приехать в Барнаул, и, наконец, мы здесь! – поделились радостью музыканты. – Наша группа выбрала для сегодняшнего концерта самые лучшие, самые разноплановые свои произведения, которые накопились за два года нашей работы".

Всего за два года исполнители сыграли на 200 концертах на различных площадках Новосибирска и других городов и выпустили альбом.

Текст и фото: Оксана Килина.