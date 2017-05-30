​Под Барнаулом проведут крупнейший в Сибири арт-фестиваль творчества и йоги

C 6 по 9 июля в 20 километрах от Барнаула, в поселке "Новые зори" пройдет крупнейший в Сибири фестиваль творчества и йоги – RAWA. Площадка расположена под открытым небом, в ленточном бору.

RAWA – это четыре дня йога-практик, живой музыки и новых знакомств. Фестиваль проходит уже третий раз, и в этом году участников ждет много нового – программа фестиваля расширена во всех направлениях.



Здесь можно посетить лекции по психологии и саморазвитию, духовные практики, уроки живописи и вокала, выступления музыкантов из сибирских городов, а также Санкт-Петербурга и Москвы. Будут работать восемь тематических площадок, где каждый, даже незнакомый с йогой, найдет для себя новые и полезные знания. Приготовлена и большая детская программа.

В этом году RAWA это - в два раза больше шатров, около 100 разнообразных мастер-классов, большое кафе с особой атмосферой, сыроедческое и вегетарианское меню, экскурсии на воздушном шаре и море глубокой и душевной музыки.

На большой сцене фестиваля выступят Hant Project из Омска с космической музыкой глюкофонов, Vector Five с питерским регги, а группа "Лазурно-золотой берег запредельного" из Читы исполнит мантры под эксклюзивные музыкальные инструменты. И это лишь часть музыкальных хедлайнеров.

На ежевечерних концертах фестиваля выступят и сами участники. Музыканты-профессионалы помогут каждому освоить новые инструменты и поставить голос. В этот раз одна из вечеринок пройдет в формате Silent Disco – в беспроводных наушниках.

Как обычно курение, алкоголь и наркотики на фестивале строго запрещены. За подробностями можно следить в группе фестиваля Вконтакте или на сайте.