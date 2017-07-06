​Пока Лёка Чеканов ходил за дошираком. В Барнауле открылась выставка чистого нонконформизма

5 июля в арт-галерее "Бандероль" открылась 16-я персональная выставка Алексея Чеканова "Пока ходил за дошираком".

Андеграундный художник Алексей "Лёка" Чеканов представил свои рисунки, выполненные в смешанной технике. Весёлая графика художника только с виду простодушна. На самом деле работы наполнены иронией и тонким юмором. А авторские тексты, которыми художник дополняет рисунки, полны сарказма. Смысл их, доступен, возможно, только по пути за дошираком.



"Текст и рисунок складываются спонтанно. Хочется поместить и то, и другое рядом. И в итоге каждый воспринимает работу по-разному: кому-то важнее текст, а кому-то изображение, - говорит автор. - Работ получается очень много, но есть и такие, которые никто не видел. Иногда так и хочется выкинуть некую часть, на мой взгляд, неудавшихся работ".

На днях в гости к Алексею приехала приятельница с Украины и привезла небольшую партию книг - собрание его работ, которые также можно увидеть в галерее. "Если кто-то приобретет пару картин, я буду рад и куплю новые краски", - подытоживает Лёка. Выставка продлится до 23 июля. Здесь можно приобрести картины и магниты с работами Алексея. Вход свободный.

Справка

Алексей Чеканов родился в Барнауле в 1968 году. Начинал творческий путь с создания в 1986 году художественного объединения «Тихая мансарда», был организатором и участником всех наиболее заметных выставок и акций. В 1989 году вместе с художником Юрием Эсауленко и арт-критиком Вадимом Климовым стал выпускать самиздатовский литературно-художественный журнал «Графика», где тогда нашли себе пристанище многие теперь достаточно известные местные авторы.

Текст и фото: Светлана Васюченко.