​Пора премьер. Что представят театры Барнаула в этом сезоне

Театралам уже пора присматривать билеты на спектакли нового сезона. Театры заявили много интересных премьер.

Подземное королевство в «Родине»



Особенным этот сезон станет для театра кукол: «Сказка» наконец завершила ремонт в своем новом доме — бывшем кинотеатре «Родина». В зале кинотеатра установили специальное оборудование, сцену подняли на 20 сантиметров и удлинили с обеих сторон, а на втором этаже обустраивают «театр на подушках» для малышей. У актеров теперь есть просторные гримерки, у звукорежиссеров и осветителей — большое помещение бывшей кинопроекционной. Ремонт обошелся театру почти в 700 тысяч рублей.

«Сказка» торжественно откроется 6 сентября, в этот день здесь покажут «Денискины рассказы». А сейчас театр репетирует главную премьеру сезона — спектакль «Черная курица, или Подземные жители». Она обещает быть мрачной и зрелищной: с таинственным миром подземелья, свечами, зеркалами и театром теней. Премьера намечена на 21 октября.

«Битва экстрасенсов» по-советски

Театр драмы откроет сезон спектаклем Александра Зыкова по пьесе Григория Горина «Феномены». Ее сюжет разворачивается в Москве 1980-х годов, точнее в одной из столичных гостиниц. В центре истории три человека с экстраординарными способностями: один двигает предметы взглядом, второй видит сквозь стены, третий читает мысли. Но только один из них не шарлатан, а волшебник.

В пьесе Горина много загадок, нелепостей и казусов, но нашлось место и философским рассуждениям. Как писали ее первые рецензенты, «это по-настоящему хорошая советская комедия». Премьерные показы пройдут 8 и 9 сентября.

Кроме того, театр готовится принять гастролеров. В Барнаул из Казахстана приедет Русский театр драмы имени Лермонтова. 23 и 24 сентября он представит барнаульцам спектакль «Андалузское проклятие» по пьесе Гарсии Лорки «Дом Бернарды Альбы». Публику ждет совершенно безумное представление: здесь и психиатрическая клиника, и шабаш, и пауки в банках, и демонстрация серпентария, и женщина с топором. Зрители прозвали эту постановку «инфернальной».

Только классика

МТА тоже ждет гостей: новосибирский театр «Красный факел» привезет в Барнаул психологическую драму «Тектоника чувств». Эта постановка по пьесе классика французской драматургии Эрика-Эммануэля Шмитта — изящная история о красивой, умной девушке, ее любви и провокациях в чувствах. Спектакль можно будет увидеть 15 и 16 сентября.

В начале осени в молодежном покажут детские спектакли: «Сокровища капитана Флинта», «Приключения Чиполлино», «Сказку о царе Салтане» и «Карлик Нос». Потом зрители смогут поучаствовать в открытых читках рассказов Чехова «Бумажник», «Загадочная натура», «Стража под стражей» и «Толстый и тонкий».

Официально новый сезон в МТА откроется 29 сентября — спектаклем «Бальзаминов. ЖенитьБЫ», который поставил новый главный режиссер театра Денис Малютин. Красочный фарс по Островскому уже представили местной публике (премьера состоялась в мае), однако прошло только два показа, так что немногие успели оценить спектакль.

Музкомедия встретит своих зрителей уже 1 сентября, и сразу премьерой: в оперетте поставили спектакль по сказке Ганса Христиана Андерсена «Дюймовочка». Эльфы, песни о любви, теплые края — публику (в основном юную, конечно) ждет легкое и веселое представление.

«Взрослый» сезон в театре стартует 11 сентября концертом «Да здравствует сцена!». В программе прозвучат лучшие номера из спектаклей прошлых лет — «золотой фонд» из опер, оперетт, мюзиклов и водевилей.

Чехов и социальные сети

Не только «маститые» театры готовятся к открытию сезона. «Первая театральная студия» на «Спичке» готовит спектакль по мотивам пьесы «Чайка». Режиссер и основатель студии, актриса театра драмы Анастасия Кузнецова рискнула добавить в пьесу Чехова современного персонажа — девушку-блогера. Что у нее получилось, можно будет увидеть 10 сентября.

Жанна Редько.