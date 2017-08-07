После антракта. Театры краевой столицы вышли из отпуска

В театрах Барнаула вовсю идет подготовка к новому сезону: репетируются спектакли, шьются костюмы, обновляется актерский (а где-то — и режиссерский) состав. Что ждет местных театралов в новом сезоне, выяснила "Афиша".

Шарлатаны и волшебники в драме

Театр драмы имени Шукшина вышел из отпуска 7 августа. В этот день труппе представили нового артиста, но кого именно — пока не раскрывают: директор театра Любовь Березина сохраняет интригу. Зато уже известно, что свой 96-й сезон театр откроет спектаклем Александра Зыкова по пьесе Григория Горина "Феномены". Произведение этого драматурга уже есть в репертуаре: с 2013 года на основной сцене идет его трагикомедия "Чума на оба ваши дома!". "Феномены" — это, конечно, не шекспировские страсти, но тоже захватывающая пьеса: история о людях с экстраординарными способностями, о настоящих чудесах и искусном шарлатанстве. Именно ее когда-то выбрал для своей первой режиссерской работы Андрей Миронов. В барнаульской постановке роли экстрасенсов исполнят заслуженный артист России Эдуард Тимошенко, Антон Кирков и Виктор Осипов. Премьера состоится 8 сентября.

Андерсен в музкомедии

В театре оперетты тоже вовсю готовятся к премьере: 1 сентября там представят новый музыкальный спектакль "Дюймовочка". В музкомедии решили "не гнаться за современной модой" и создать классическое сказочное представление. "На наш взгляд, дети нуждаются в сказке в ее классическом понимании — в красивой, интересной и поучительной истории, — говорят в театре. — Эта постановка именно такая".

Помимо красочного детского мюзикла, артистов и зрителей театра в наступающем сезоне ждет совершенно новое сценическое пространство. К сентябрю там планируют завершить ремонт сцены: каркаса и деревянного покрытия, оркестровой ямы, инженерных коммуникаций. Как уже сообщала "Афиша", на все эти обновления ушло несколько месяцев и 10 миллионов рублей из краевого бюджета.

Новые лица в молодежном

1 августа в МТА состоялось большое событие: коллективу представили нового главного режиссера — Дениса Малютина. До этого три года театр работал исключительно с приглашенными постановщиками. Денис Малютин много лет служил актером в новосибирском "Глобусе", после чего руководил труппой Уссурийского драматического театра. Он ставил Лермонтова, Гофмана, Пулинович, Зуева, Саймона. В 2016 году стал членом жюри II Всероссийского молодежного театрального фестиваля имени Золотухина и оценил возможности артистов МТА в спектаклях "Вишневый сад" и "Обыкновенное чудо". Чуть позже увидел "Чертову закуску" и "Иллюзии", а уже через год сам поставил в Молодежном театре Алтая первый спектакль — яркий фарс по Островскому "Бальзаминов. ЖенитьБЫ". Теперь Денис Малютин официально возглавляет труппу. Впрочем, новые лица есть и в актерском составе театра. Из Новосибирска в наш молодежный приехали Наталья Коровкина, Нияз Оспанбаев и Мария Табачникова, вернулся из драматического театра Афанасьева Александр Пальшин. Всех артистов уже в августе введут в спектакли репертуара.

Осень в театре начнется с гастролей: сначала в Барнаул приедет "Красный факел" с мелодрамой "Тектоника чувств", потом артисты МТА отправятся в Кемерово и в турне по алтайским селам. Кроме того, в сентябре театр откроет творческую лабораторию по рассказам Чехова. Официально сезон стартует 29 сентября — "Бальзаминовым".