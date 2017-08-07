После антракта. Театры краевой столицы вышли из отпуска

В театрах Барнаула вовсю идет подготовка к новому сезону: репетируются спектакли, шьются костюмы, обновляется актерский (а где-то — и режиссерский) состав. Что ждет местных театралов в новом сезоне, выяснила "Афиша".
Шарлатаны и волшебники в драме
Театр драмы имени Шукшина вышел из отпуска 7 августа. В этот день труппе представили нового артиста, но кого именно — пока не раскрывают: директор театра Любовь Березина сохраняет интригу. Зато уже известно, что свой 96-й сезон театр откроет спектаклем Александра Зыкова по пьесе Григория Горина "Феномены". Произведение этого драматурга уже есть в репертуаре: с 2013 года на основной сцене идет его трагикомедия "Чума на оба ваши дома!". "Феномены" — это, конечно, не шекспировские страсти, но тоже захватывающая пьеса: история о людях с экстраординарными способностями, о настоящих чудесах и искусном шарлатанстве. Именно ее когда-то выбрал для своей первой режиссерской работы Андрей Миронов. В барнаульской постановке роли экстрасенсов исполнят заслуженный артист России Эдуард Тимошенко, Антон Кирков и Виктор Осипов. Премьера состоится 8 сентября.
Андерсен в музкомедии
В
театре оперетты тоже вовсю готовятся
к премьере: 1 сентября там представят
новый музыкальный спектакль "Дюймовочка".
В музкомедии решили "не гнаться за
современной модой" и создать
классическое сказочное представление.
"На наш взгляд, дети нуждаются в сказке
в ее классическом понимании — в красивой,
интересной и поучительной истории, —
говорят в театре. — Эта постановка
именно такая".
Помимо красочного детского мюзикла, артистов и зрителей театра в наступающем сезоне ждет совершенно новое сценическое пространство. К сентябрю там планируют завершить ремонт сцены: каркаса и деревянного покрытия, оркестровой ямы, инженерных коммуникаций. Как уже сообщала "Афиша", на все эти обновления ушло несколько месяцев и 10 миллионов рублей из краевого бюджета.
Новые лица в молодежном
1
августа в МТА
состоялось большое событие: коллективу
представили
нового главного режиссера — Дениса
Малютина. До этого три
года театр работал
исключительно с приглашенными
постановщиками. Денис Малютин много
лет служил актером в новосибирском
"Глобусе",
после чего руководил труппой Уссурийского
драматического театра. Он
ставил Лермонтова, Гофмана, Пулинович,
Зуева, Саймона. В 2016 году стал членом
жюри II Всероссийского молодежного
театрального фестиваля имени Золотухина
и оценил возможности артистов МТА
в спектаклях "Вишневый
сад" и "Обыкновенное
чудо". Чуть позже
увидел "Чертову закуску" и
"Иллюзии", а уже через
год сам поставил в Молодежном
театре Алтая первый
спектакль — яркий фарс
по Островскому "Бальзаминов. ЖенитьБЫ".
Теперь Денис
Малютин официально
возглавляет
труппу.
Впрочем, новые
лица есть и
в актерском составе театра.
Из Новосибирска
в наш молодежный
приехали Наталья Коровкина, Нияз
Оспанбаев и Мария
Табачникова, вернулся из
драматического театра Афанасьева
Александр Пальшин. Всех артистов
уже в августе введут
в спектакли репертуара.
Осень в театре начнется с гастролей: сначала в Барнаул приедет "Красный факел" с мелодрамой "Тектоника чувств", потом артисты МТА отправятся в Кемерово и в турне по алтайским селам. Кроме того, в сентябре театр откроет творческую лабораторию по рассказам Чехова. Официально сезон стартует 29 сентября — "Бальзаминовым".