​Прыгать высоко. Барнаульские батутные центры для детей и взрослых

Батуты сейчас на пике популярности не только у профессиональных спортсменов, но и людей, просто ведущих активный образ жизни. Посещая батутный зал, точно можно всегда оставаться позитивном настроении. А для лентяев это отличная возможность избежать изнурительных тренировок на тренажере, но всегда быть в хорошей физической форме. Афиша.Алтапресс предлагает 5 мест, где можно не только попрыгать и отдохнуть всей семьей, но и профессионально заняться спортом.

Батутный центр "Пружина"



Это самый большой батутный центр в Сибири - его площадь составляет 1100 квадратных метров. Здесь есть две зоны: развлекательная и спортивная. В первой вы можете повеселиться с друзьями: попрыгать в поролон и поиграть в мяч. Во второй - под руководством тренера научитесь выполнять все элементы правильно и профессионально.

Недавно в "Пружине" появился новый фитнес-проект "ПОТОПВПРУЖИНЕ". Это групповые тренировки с фитнес-тренером на батутах для тех, кто хочет попробовать что-то новенькое или устал от монотонных занятий в фитнес клубах. Записаться и узнать подробнее можно по телефону 222-266 или на сайте.

Цена вопроса:

Развлекательная зона:

300 рублей/час - будни

350 рублей/час - выходные и праздники

Спортивная зона (длительность тренировки 1,5 часа):

Разовое посещение - 400 рублей

Абонемент - от 3,5 до 28 тыс. рублей

Адрес: ул. Балтийская, 16, ТРЦ "Праздничный".

Батутный центр "Баламут"

Зал с полноценными батутами, поролоновой ямой размером 7х11м, татами, двумя танцевальными залами и многим другим. Для экстремалов это отличная возможность отработать трюки с приземлением в поролоновую яму и поднять свой уровень мастерства. Дети здесь смогут приобщиться к спорту, а девушки - заняться новым видом фитнеса. Записаться на занятия можно по телефону 585-900. Более подробная информация тут.

250 рублей/1,5 часа (с 9:00 до 18:00), 300 рублей (с 18:00 до 21:00) - будни



300 рублей/1,5 часа - выходныеАбонемент от 1,6 до 20 тыс.Адрес: пр. Социалистический, 23, 2 этаж.

"Джунгли"

Парк расположен в закрытом помещении. Здесь могут отдохнуть и взрослые, и дети. Но вес человека не должен превышать 120 кг . У занимающихся развивается координация и мускулатура, регулируется дыхание. Прыжки на батутах имеют, прежде всего, терапевтический эффект. Они повышают выброс адреналина и улучшают психологическое состояние человека. Кроме того, у "пациентов" заметно улучшается настроение, что влечёт за собой нескончаемый обмен эмоциями. Подробная информация по телефону +7 960 962 2222 или на сайте парка.

250 рублей/30 минут; 350 рублей/час; 550 рублей/1,5 часа - будние дни300 рублей/30 минут; 400 рублей/час; 600 рублей/1,5 часа - выходные дниПерсональные тренировки, в будни - 1000 рублей, в выходные - 1500 рублейГрупповые тренировки до 8 человек: (90 минут) в будни - 600 рублей, в выходные - 800 рублей.Абонемент на два месяца: (3 раза в месяц по 2 часа) - 1650 рублей, (5 раз в месяц по 2 часа) - 2500 рублей.

Адрес: Павловский тракт, 188, ТРЦ "Арена".

Сеть фитнес-клубов "Сафари"

Клуб предлагает гостям новое направление в фитнесе - jumping - зажигательный урок с использованием мини-батутов. Это интересная система аэробных упражнений для любого возраста и пола. Отличная профилактика плоскостопия. Упражнения укрепляют нижнюю часть тела, мышцы живота и спины. Улучшает выносливость и координацию. Jumping - одна из самых популярных фитнес-программ по всей Европе. Урок длится 45 минут. Подробную информацию можно узнать по телефонам 222-874 и 760-760 или на сайте клуба.

Цена вопроса:

Вы можете бесплатно протестировать все возможности клуба, оценить качество оборудования и познакомиться с тренерским составом, в качестве гостя один раз

Цены уточняйте у менеджеров клуба

Адрес: Сафари Парк, Энтузиастов, 12-в, эт. 2; Сафари Фитнес Красноармейский просп.,72, эт. 3.

"Магис"



В клубе «Магис Дети» расположен целый батутный комплекс, включающий в себя несколько батутов различного формата и размера, скалодром и поролоновую яму: все это позволяет делать каждую тренировку интересной и разнообразной, совмещая игровой формат с активной нагрузкой на батутах и в зале. Начальным навыкам акробатики дети могут обучаться уже с 3-4 лет, базовым элементам прыжков на батуте – с 5-6 лет, более сложным и интересным элементами – с 7-8 лет. Взрослые также могут прийти, попрыгать и обучиться базовым элементам. В выходные дни желающие могут посетить батутный комплекс по предварительной записи. Узнать более подробную информацию вы можете по телефону 538-223 или на сайте.

Цена вопроса:

Вы можете бесплатно протестировать все возможности клуба, оценить качество оборудования и познакомиться с тренерским составом, в качестве гостя один раз

Разовое посещение только в воскресенье 400 рублей в час, по предварительной записи. Цены и акции меняются, уточняйте у отдела продаж.

Адрес: пр. Красноармейский, 25, ТОЦ "Плаза".

Валентина Верховская.

Фото: vk.com/balamut_batut