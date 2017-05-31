Призраки, Обь и серебро: на какие экскурсии предлагают сходить туристам в Барнауле

Экскурсионный сезон на лето стартовал в Барнауле 6 мая. В турфирме "Алтайтурист" отметили, что вырос спрос на экскурсии по городу. "Афиша.Алтапресс" отобрала самые необычные и популярные городские прогулки с экскурсоводом.

Под другим ракурсом

Туристам предлагают увидеть Барнаул с новых сторон. Так, во время экскурсии "Барнаул. Вчера, сегодня, завтра" можно посмотреть на город сверху — с высоты террас Нагорного парка. На экскурсии туристы узнают об истории города Барнаул, о людях, которые сыграли основополагающую роль в развитии города. Одновременно с рассказом можно понаблюдать за панорамным видом Барнаула, который открывается с Нагорного парка.



Продолжительность: 2-2,5 часа.

Время проведения: 3 июня, 20 июля, 19 августа.

Стоимость билета: 150 рублей с человека.

Экскурсия "Прогулка по Оби" впервые пройдет в городе 1 июня. Участники смогут посмотреть на Барнаул с Оби. Для этого в краевой столице начнет курсировать экскурсионный теплоход. Экскурсовод Анатолий Дмитриев расскажет об истории города. До этого в Барнауле проводили обычные прогулки на теплоходе. Пока неизвестно, как часто будут проводить подобные речные прогулки с экскурсоводом. Как пояснили в турфирме, возможно они будут проходить не чаще одного раза в месяц.

Продолжительность: 1,5 часа.

Время проведения: 1 июня.

Стоимость билета: от 200 до 250 рублей с человека.

Таинственные места города

В краевой столице существует много тайн и мистификаций, которые не поддаются логическому объяснению. Захватывающие истории о призраке Голубой Дамы, Дунькиной роще, подземных ходах расскажут туристам во время экскурсии "Мистический Барнаул". Барнаульцы и гости города посетят места, где очевидцы видели необъяснимые явления.

Продолжительность: 2-2,5 часа.

Время проведения: 8 июня, 26 августа.

Стоимость билета: 150 рублей с человека.

В Барнауле также хранятся легенды о Жениховском протоке и Невестинском острове. Во время экскурсии "Любовь — волшебная страна" туристам расскажут о традициях заключения брака, праздновании свадьбы на Руси, а также о том, откуда появился обряд обмениваться кольцами и бросать венок невесты. Участники экскурсии посетят самые популярные у барнаульских молодоженом городские места.

Продолжительность: 3 часа.

Время проведения: 22 июля.

Стоимость билета: 150 рублей с человека.

Демидов, купцы, серебро

Больше всего в городе экскурсий на историческую тему. Одна из популярных — "Барнаульский сереброплавильный завод". Туристы и жители города посетят одно из первых промышленных предприятий на Алтае, узнают об истории завода и увидят места, где стояли плавильные печи, находился шлак, содержащий серебро, и другое.

Продолжительность: 1,5 часа.

Время проведения: каждую среду лета.

Стоимость билета: от 50 до 100 рублей.

Экскурсия "Деревянное кружево Барнаула" посвящена архитектурной теме. Туристы пройдут старыми кварталами улиц Ползунова, Пушкина, Анатолия, Красноармейского проспекта. Здесь до сих пор находятся деревянные городские здания начала прошлого века. Туристам расскажут про деревянный дом с уникальным архивом под штукатуркой на улице Анатолия, чему и как учили в гимназии мадам Будкевич и чем известны в Барнауле Дом Лесневского и Дом Шадрина.

Продолжительность: 1,5-2 часа.

Время проведения: 24 июня, 12 августа.

Стоимость билета: 150 рублей.

С купеческой темой связаны несколько экскурсий. Одна из них "Барнаул купеческий". На ней туристам расскажут о купцах, которые жили в Барнауле в XVII-XIX веках, и как они повлияли на развитие города. Гостям города расскажут некоторые городские легенды и истории о том, кто такие "разгильдяи", и кто был владельцем первого автомобиля в краевой столице. В конце экскурсии туристы посетят музеи "Горная аптека" или ГМИЛИКА.

Продолжительность: 2-2,5 часа.

Время проведения: 15 июня, 3 августа.

Стоимость билета: 150 рублей.

Полный график регулярных экскурсий опубликован на сайте администрации Барнаула. В ближайшее время организаторы добавят еще несколько экскурсий.