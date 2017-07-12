​Продюсер Алексей Петрухин расскажет барнаульцам, как устроена мировая киноиндустрия

19 июля в парке спорта Смертина пройдет питчинг проектов молодых кинематографистов, где они расскажут о своих идеях, здесь же устроят открытую встречу с кинопродюсером и режиссером корпорации "Русская Фильм Группа" Алексеем Петрухиным, который расскажет, какое кино и как снимают в мире.

"Русская Фильм Группа" сняла фильмы "Вий 3D" (входит в 5-ку самых успешных российских фильмов); международные проекты "Тайна Печати дракона: путешествие в Китай" (Джеки Чан, Арнольд Шварценеггер, Джейсон Флеминг, Рутгер Хауэр, Мартин Клебба и др.) и "На пороге бессмертия: путешествие в Индию"; военный детектив "Прощаться не будем"; "Мужской сезон: Бархатная революция"; "Быть или не Быть"; киноальманах "Свидетели" (новеллы "Туфельки" и "Брут" выдвигались на "Оскар") и другие. Всего сейчас в работе около 20 проектов на разной стадии реализации.



В качестве продюсера и режиссера Алексей Петрухин снял картину "Училка" с Ириной Купченко в главной роли (более 26 наград российских и международных фестивалей).

У участников встречи будет возможность разобраться, кто такой кинопродюсер и зачем он нужен, узнать, что нужно сделать для реализации успешного кинопроекта и без каких актуальных продюсерских навыков и инструментов не обойтись в кинопроизводстве.

Также гости смогут увидеть уникальные рабочие видео-материалы с проектов корпорации "РФГ", которых нет в открытом доступе, заглянув на съемочную площадку и ближе познакомившись с процессом создания кинопроектов.

Встреча пройдет 19 июля в 16:00 в конференц-зал гостиницы "Олимп" в спорт-парке. Вход свободный.