Пять главных выставок этого лета

Пока краевую столицу накрывает жарой и грозовыми ливнями, мы предлагаем искать укрытие в музеях и галереях. Тем более что как раз сейчас там есть что посмотреть.

Женский авангард



В выставочном зале музея "Город" можно посмотреть картины барнаульской художницы-авангардистки Юлии Кикоть — там открылась ее крупная персоналия "Ракурс". В экспозиции представлено более 50 разножанровых картин: здесь и портреты, и пейзажи, и натюрморты, и редкая, но любимая автором анималистика. Как говорят искусствоведы, работы Юлии отличают красивый колористический строй и "определенная философская созерцательность". Как говорят первые гости экспозиции, ее обязательно стоит увидеть.



Выставка работает до 1 августа. Кроме того, 5 июля в 17.00 в галерее устроят творческий вечер, где каждый сможет пообщаться с художницей и увидеть ее за работой.

Зал маринистов



В художественном музее Алтайского края развернули экспозицию "Волны Черного моря". Выставка посвящена 200-летию со дня рождения Ивана Айвазовского и открывает зрителю подлинники двух пейзажей в авторском повторении: "Девятый вал" и "Феодосия в лунную ночь". Кроме того, в проект включили произведения других русских художников XIX – начала XX века. В каждом из них в той или иной форме воплощается романтическая тема морской стихии: это "Бой русского фрегата с турецкими кораблями" Алексея Боголюбова, "Морской пейзаж" Александра Гине, "Пейзаж с облачным небом" Владимира Орловского, "Берег моря" Кузьмы Петрова-Водкина и "Отшельник на ступенях храма" Николая Химоны.

Морская прохлада — то, что нужно в летнюю жару. Выставка работает до 27 августа.

Безбашенный андеграунд

В "Бандероли" 5 июля открылась выставка графики андеграундного художника и "отчаянного нонконформиста" Алексея Чеканова. Свою 16-ю персоналию автор назвал "Пока ходил за дошираком". "Веселая графика художника только с виду простодушна, — рассказывают в галерее, — философия, ирония и тонкий юмор в них зашкаливают. А авторские тексты, которыми художник дополняет рисунки, полны сарказма и размышлений о смысле всего вокруг. Смысла, который доступен, возможно, только по пути за дошираком".

По пути за чем угодно зайдите в "Бандероль". Выставка работает до 23 июля.

Жутко интересно

В исторических залах музея "Город" на ул. Л. Толстого последнюю неделю работает экспозиция ритуального искусства "Таинственная Африка". Здесь можно увидеть маски, атрибуты королевской власти из бронзы и железа и другие "жуткие" предметы искусства Западной и Центральной Африки, которые представил коллекционер Павел Ушаков.

Такого в Барнауле точно еще не было. Выставка работает до 15 июля.

Бумажное искусство

Павильон современного искусства "Открытое небо" подготовил своим гостям проект "Эмоции в бумаге. Современный скрапбукинг". Скрапбукинг — это особый вид рукоделия, суть которого в оформлении семейных и личных альбомов в разных стилях, таких как, например, стим-панк, гранж, шебби-шик, винтаж, микс-медиа и фристайл. Буквальный перевод слова scrapbooking — "книга из вырезок". Восемь опытных барнаульских мастеров объединились, чтобы показать местной публике такие книги: созданные вручную из фотографий, коллажей, рисунков, записей и других мелочей.

Это тоже первый подобный проект в городе, хотя бы поэтому его стоит увидеть. Выставка работает до 20 августа.