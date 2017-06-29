​Пять веских причин сходить в кино на новых "Трансформеров"

Очередной фильм Майкла Бэя "Трансформеры: Последний рыцарь" вышел на прошлой неделе и за первый уик-энд собрал в США всего 69,1 млн долларов, поставив антирекорд. При том, что это самый дорогущий фильм франшизы - 217 миллионов долларов. Критики уже обозвали киноленту "пустой и бестолковой", а режиссёра обвинили в том, что он "заигрался в гигантской песочнице с любимыми игрушками-роботами". Однако в мире фильм продолжает собирать неплохую кассу, а поклонники точно знают, почему стоит посмотреть на очередное сражение автоботов и десептиконов.

Смешной сценарий

Как известно, Майкл Бэй не любит концентрироваться на сюжетной линии, поэтому напихал в "Последнего рыцаря" всего, что только можно. Тут будет и вторая мировая война, и морские приключения, и рыцари Круглого стола во главе с Артуром и Ланселотом, и масонский заговор, и английский лорд с богатой родословной и еще много того, без чего, казалось бы, можно обойтись, но иначе это был бы не Майкл Бэй. События из прошлого и будущего переплетаются тут весьма лихо. Критики посчитали сюжет путаным. Зато теперь совершенно точно известно, что у "Транформеров" может быть куча приквелов и сиквелов, намеки на которые режиссёр разбрасывает просто горстями.



Бамблби

Один из главных героев повествования - Бамблби - безусловно, достоин отдельного фильма. И его нам представят уже в следующем году. Пока можно только гадать о сюжете, однако в "Последнем рыцаре" есть несколько подсказок. У Бамблби большая история: зрители увидят фото юного автобота и узнают, что он участвовал во второй мировой войне на стороне союзников.

Роботы на любой вкус

Потрясающее разнообразие роботов от фильма к фильму не перестает удивлять. В "Последнем рыцаре" больше трех десятков героев разной степени "главности". Кроме уже известных персонажей, мы увидим команду Мегатрона, которую он освобождает из тюрьмы. Также появятся гигантские рыцари, диноботы и дракон Дрэгонсторм. Каждый из них неповторим, концептуален и прорисован до мелочей. Помимо того, зрителю представят, наконец, правительницу Кибертрона Квинтессу, создательницу всех трансформеров и в частности Оптимуса Прайма. Дама очень красивая и столь же злая.



Актерская команда



В "Последнем рыцаре" мы снова увидим Стэнли Туччи, правда, в образе волшебника Мерлина, и Джона Туртурро, который будет таким же сумасшедшим, как и в других частях. Майкл Уолберг, снова сыгравший Кейда Йегера, так же хорош. Появление в главной женской роли Лоры Хэддок, безусловно, украсило фильм. Но в нем есть и кое-кто вовсе неожиданный - в съемках принял участие сэр Энтони Хопкинс, и у него одна из ключевых ролей.

Эпичные битвы

На Земле вырастут огромные рога, почти разрушенная планета Кибертрон едва не рухнет на нашу планету, а гигантский звездолет будет подниматься из недр океана. Зрелище приведет в восторг даже самого искушенного. На этом фоне нас ждут бесконечные погони и битвы всевозможных "железяк". Вишенка на этом торте очень большая. Эпичная финальная битва займет больше получаса. И в ней будет место и для самых маленьких, и для самых больших роботов, и для завораживающего вышеупомянутого Дрэгонсторма. Такого экшена мы точно давно не видели. Визуальными эффектами в фильме (как и во всех фильмах франшизы) занимались мастера из легендарной Industrial Light & Magic, подарившей нам в числе прочего "Звездные войны", "Пиратов Карибского моря" и "Аватар".

Продолжение "Трансформеров" выйдет летом 2019 года.