Рекомендуем. ​Куда сходить с ребенком 1 июня

1 июня город традиционно отпразднует День защиты детей. Праздники для малышей и родителей приготовили во многих уголках Барнаула. Рассказываем, куда пойти, если вы собрались на праздник

В парке "Лесная сказка" запланировали большой фестиваль игрушек. Начало в 12:00. А в 14:00 поисково-спасательный отряд "Лиза-Алерт" проведет познавательный квест для детей старше пяти лет "Что делать, если ты потерялся в лесу?".

В "Солнечном ветре" пройдет праздник "Вместе вспомним детство" с конкурсами, викторинами, розыгрышами и призами. В парке "Арлекино" взрослых и детей ждет насыщенная программа: встреча с героями любимых мультфильмов, научное шоу, детский квест и шоу мыльных пузырей.

День защиты детей отметят и в других местах. Например, в Молодежном театр Алтая дадут спектакль "Карлик Нос". В Планетарии в этот день бесплатно покажут программу "Небо в русских сказках".

В 15:00 в музее "Город" откроют выставку "Мир глазами детей". Здесь пройдут мастер-классы по акварельной живописи и живописи цветными зубными пастами. Малыши смогут посмотреть мультфильмы, а в конце программы всех ждет сладкий фуршет. Вечером в концертном зале "Сибирь" будет отчетный концерт детской вокально-хореографической студии "Конфетти"

Центральной площадкой праздника станет площадь им. Сахарова. Здесь развернется большой детский городок, где каждый малыш найдет развлечение по вкусу. Обещаны библиотека на лужайке, огромный сказочный твистер, зона виртуальной реальности, фотосессия с маламутами, детский полицейский участок и настоящий кастинг от киностудии "Ералаш". Взрослых наверняка заинтересует уникальная выставка алтайских производителей детских товаров.