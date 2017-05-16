​Рекомендуем. Самые интересные события "Ночи музеев-2017" в Барнауле

20 мая, в субботу, Барнаул и весь Алтайский край присоединятся к международной акции "Ночь музеев". Сотни заведений, которые обычно закрываются для посетителей в 6-7 часов вечера, будут работать до двух часов ночи. Для тех, кто решил не спать, приготовлены сотни представлений, концертов, кинопоказов и мастер-классов. "Афиша.Алтапресс" предлагает 11 мест, куда стоит заглянуть. Мы туда точно пойдем.

Серебряные экскурсии



Музей "Мир камня" 20 мая каждый час будет водить экскурсии на Барнаульский сереброплавильный завод. Здесь в 1748 году было получено первое серебро, и город за несколько лет стал индустриальным гигантом, производившим в те времена 80% серебра в России. "Музейная ночь" - возможность прикоснуться к вековым стенам и услышать рассказ о заводе, с которого начиналась история Барнаула. Помимо этого, в музее расскажут истории про кристаллы и пещеры и проведут эксперименты с камнями. Полную программу смотрите здесь.

Краски на воде

В музее "Город" покажут шоу эбру. Гостей научат рисовать красками по воде и создавать уникальные картины. Кроме этого, здесь заготовили еще десяток мастер-классов и полтора десятка викторин. Традиционная выставка ретро-автомобилей разместится на парковке возле музея. А после полуночи здесь выступят барнаульские группы "Весло и каска" и "Волны". Полная программа "Города". На второй площадке музея, в выставочном зале, алтайские художники проведут мастер-классы.

Шелковые сны о Японии

ГМИЛИКА приготовил программу "Шелковые сны". Здесь научат играть на традиционных японских музыкальных инструментах и плести шнуры, продемонстрируют традиционный японский костюм. Гостей ждет настоящее "Самурай-шоу" - ребята из Клуба исторической реконструкции "Клан Такеда" покажут доспехи и искусство владения оружием. Полную программу музея смотрите здесь.

Клоуны и медведи

Настроение ночи в "Туриной горе" будут задавать шуты. Здесь уже открылась выставка "Осторожно! Шут идет!". Гостям сделают клоунский макияж и покажут шоу театра иллюзий. Другим героем станет медведь. Юлия Романова представит авторскую программу "Медвежий угол" от центра современных ремесел "Алтайский мишка". Здесь расскажут легенды о медвежьих культах, презентуют старинных игрушечных медведей из частной коллекции и научат делать талисман "Медвежий коготь". Смотрите полную программу "Туриной горы".

Ползуновский стимпанк

В "Горной аптеке" Freak-театр Happy End представит грандиозное стимпанк-шоу Барнаульского парового общества им. И. Ползунова. Здесь проведут театрализованные экскурсии и по старинным рецептам приготовят знаменитую гурьевскую кашу. В конце ночи гостей ждет огненное шоу и веселые песни из самых разных уголков планеты от группы Paramaribo. Полная программа "Горной аптеки".

Военная техника и химическое шоу

По традиции в АлтГТУ можно будет увидеть военную технику. Фееричными обещают стать химическое и физическое шоу. Мастера изготовят для гостей памятные сувениры на современном сварочном оборудовании. Также здесь научат конструировать дома, лепить гипсовый декор и оценивать качество дорог и проведут мастер-класс по древней восточной письменности. Полную программу смотрите в нашем календаре.

Станционный смотритель

В музее Музей истории железной дороги для креативного фото можно будет примерить фуражку станционного смотрителя, взять в руки подлинные предметы быта переселенцев конца XIX века, "пострелять" из пулемета "Максим", сфотографироваться в кабине машиниста паровоза. Здесь покажут несколько познавательных фильмов о первопроходцах-железнодорожниках и проведут экскурсии по выставкам. Полная программа здесь.

Съешь свою проблему

В музее автоугона откроется антикварная лавка. Полевая кухня обещает всех накормить. А сотрудники музея покажут уникальную коллекцию автоотмычек. Гостям предложат и кое-что поинтереснее: в программе "Разбей свою проблему" желающие сделают лицо противника из гипса, а в программе "Съешь свою проблему" это самое лицо будут готовить из сладостей. Полная программа музея автоугона.

Эконочь с закрытыми глазами

В "Бандероли" 20 мая проведут Эконочь. Здесь покажут экологические фокусы и выставку про вторую жизнь вещей. Экологичекое движение "Мусора. Больше. Нет." расскажет, что такое фурошики и почему это альтернатива пластиковым пакетам. Также гостей ждет мастер-класс по ирландским танцам и рисованию гуашью. Кроме того все могут стать участниками экскурсии по галерее с закрытыми глазами "Крот. По ту сторону привычного". Полная программа "Бандероли".

Акустические посиделки

В "Открытом небе" устроят музыкальную ночь. Нон-стопом здесь выступят барнаульские музыканты с акустическими программами: Анжелика Быкова, Юлия Грабиненко, ВИА АлтГУ, студия современного вокала "СИНЕРГИЯ ART-Studio", "Правъ", "Холодное лето", "Весна на Заречной улице", "Топор милосердия". На этом фоне гостей будут обучать разному рукоделию и покажут две коллекции одежды от школы моды "Светлана". Полная программа здесь.

Дискотека под катушечный магнитофон

Интереснейшую ретро-программу приготовил хайтек-маркет "Эскор". Здесь будет несколько сеансов мультфильма "Девочка и звездочка" 1970 года. Его покажут на кинопроекторе «Русь». Также гости могут посмотреть несколько диафильмов на диапроекторе Ф-49. Посетителей ждет дискотека "Ретро" с цветомузыкой под катушечный магнитофон Союз 110, электропроигрыватель Арктур 006, кассетный стационарный магнитофон Маяк 233 и акустику Радиотехника S70. Смотрите полную программу.

"Музейная ночь" начинается в 19:00. Составить свой культурный маршрут на 20 мая вы можете, посмотрев все события дня в нашем календаре.