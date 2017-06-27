​Режиссёр Первой театральной студии Барнаула Анастасия Кузнецова о "Чайке" и актёрах-любителях

В эти выходные барнаульцы оценили премьерный спектакль Первой театральной студии по мотивам чеховской «Чайки». Режиссёр и основатель студии, актриса театра драмы Анастасия Кузнецова рассказала «Афише.Алтапресс» о тонкостях актёрского мастерства.

- Анастасия, вы – актриса театра драмы. Почему решили стать ещё и режиссёром?



- Мне хотелось ставить спектакли, я чувствую к этому тягу. Актриса зависима от режиссёра и пьесы: выберут на роль – не выберут. А у режиссёра есть свобода, он может рассказать зрителю то, что наболело. Режиссёр я строгий. Студийцы часто веселятся, для них наши занятия – это отдых, хобби, а для меня – тяжёлый труд. Зато первый же мой курс выпустил успешный спектакль, который оценили 80 зрителей. И с каждым спектаклем поклонников всё больше.

- Чему учат в вашей студии?

- Это четвёртый выпуск нашей студии. Занятия длятся 4 месяца. Первые 2 месяца идёт подготовка: проводятся тренинги, мастер-классы от известных актёров и педагогов по сценической речи, актёрскому мастерству, истории театра, хореографии, гриму. Оставшиеся 2 месяца мы репетируем спектакль. Премьера спектакля – это выпускная работа моих «студентов».

- Как выбираете материал для новой постановки?

- Коллектив всегда подбирается такой, что я сразу вижу, какая постановка подойдёт актёрам, кого может сыграть тот или иной человек. Моя педагогическая задача – дать роль каждому ученику. Вот, к примеру, «Чайка». Мне очень нравится эта пьеса, я сама играла когда-то Нину Заречную. Этот материал не отпускал меня, и, познакомившись с актёрами этого сезона, я сразу увидела в них подходящих персонажей.

- Что нового вы привнесли в чеховскую классику?

- Мы добавили нового современного персонажа. Это девушка-блогер. Она мечтает стать популярной, а сейчас так легко стать известной, не обладая талантом и знаниями, всего лишь с помощью соц. сетей. Блогер попадает в метафизическое пространство, где живут известные, талантливые люди – актёры, писатели, но они – всего лишь окаменевшие скульптуры в музее. Героиня оживляет их, чтобы узнать, какую цену нужно заплатить за славу. И это немалая цена.

- Ваши спектакли по произведениям Островского, Аверченко. Теперь Чехов…

- Материал не всегда классический – в прошлом сезоне, например, мы ставили пьесу современного драматурга Галины Лавриненко «Ведунья». Я даже писала ей в социальных сетях, спрашивала разрешение на постановку. Она с радостью согласилась, но приехать на премьеру из другого города, к сожалению, не смогла. Следующий спектакль планируется снова классическим, но какой – пока не скажу, всё может поменяться, зависит от нового состава студии.

- Сложно учить любителей актёрскому мастерству?

- Мои актёры – все люди других профессий, актёрская игра – это их хобби. Некоторые бы и хотели стать профессиональными актёрами – но поздно. В нашей среде считается, что после 18 лет личность уже сформировалась и не сможет перестроиться, но мы доказываем обратное. Хотя взрослым людям, конечно, сложнее ломать себя (средний возраст актёров – 30 лет) – и актёрская деятельность остаётся мечтой, которую они реализовывают в наших спектаклях. Многие ребята не доходят до конца курса – понимают, что актёрство не для них, кто-то не может победить свои комплексы, выйти из зоны комфорта. До финала доходят сильнейшие.

- Можно учить детей, они легче воспринимают новое.

- Да, но я не планирую организовывать ещё и детскую студию – просто не хватит времени, театр драмы и занятия в этой студии отнимают много сил. Поэтому я чётко обозначила для поступающих возраст: от 17 лет. Лишь однажды взяла 16-летнюю девочку – уж очень она просилась!

- Тяжело расставаться с учениками после завершения сезона?

- Некоторые актёры остаются со мной с первого сезона, они получают главные роли, как было в этот раз, в основном из-за опыта. Единственный новичок, получивший главную роль – актёр, исполнявший роль Кости Треплева. Если кто-то из «старичков» захочет остаться со мной и в следующем сезоне, я буду очень рада – они стали для меня близкими людьми за это время.

Текст и фото: Оксана Килина.